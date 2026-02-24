Разрешение за строеж разкрива ранчото на Калушев в Мексико, вижте документ за имота в Акумал

Скотиа банк, Иво и Деян Илиев са вписани като собственици в Санта Тересита

Разрешение за строеж разкрива имот в Мексико, който е принадлежал на Ивайло Калушев! "България Днес" откри документа, който доказва къде са се подвизавали лама Иво и мъжете от трагедията "Петрохан". Това е ранчо Санта Тересита в Акумал, Кинтана Роо - крайбрежна зона със селски имоти.

Разрешителното е от март 2018 г. и е издадено от Главна дирекция "Инфраструктура, градско развитие, околна среда и изменение на климата". То касае лиценз за регулация/ограда. От надзора се е подписал инженер Фисел Кастильо. Документът е заверен и от директора по градско развитие Мануел Хавиер Карденас и генералния директор по инфраструктурата Борис Аке Сиера.

Любопитното е, че като собственик са посочени Скотиа банк, Ивайло Калушев и Диян Илиев-Мексиканеца. Проверка показва, че Скотиа банк е една от петте най-големи банки в Канада - мултинационална финансова институция, известна като най-международната канадска банка поради широкото си присъствие в Латинска Америка и Карибския басейн.

Ивайло Калушев е записан като собственик на ранчото заедно с Деян Илиев

Разрешението за строеж, с което вестникът разполага

Оказва се, че съгласно мексиканската конституция чужденци не могат да притежават директно земя на 50 км от бреговата линия. Затова се ползва т.нар. фидейкомисо, което заобикаля ограничението чрез банков тръст. Банката действа като попечител и държи правата на имота, но не може да се разпорежда с него. Реално собственикът може да го ползва, отдава под наем, продава, ипотекира или завещава. При създаването на тръста се посочват наследници, като в случай на смърт имотът преминава към тях директно, без бюрократични процедури. Възможно е именно заради ограничението да е вписана и банката като собственик, а другият вариант е тя да е кредитор.

Ранчото Санта Тересита се намира на източните брегове на полуостров Юкатан

От документа се разбират подробности за имението. Това е селски имот с две къщи. Първата разполага с една спалня, баня, кухня, хол/трапезария и външна тераса с навес.

Втората къща е на два етажа. На приземния има хол, трапезария, кухня, една спалня и една баня. Има бетонни пътеки, които заедно с къщите осигуряват обща площ от над 373 кв.м. На първия етаж има главна спалня, две бани, семейна стая, бар и покрита тераса. С обща площ от над 24 кв. м, имотът включва 1 гараж, 2 склада, 3 септични ями и плувен басейн. Оградата е с височина 1,20 м и дължина 150 м, с височина 1,90 м и дължина 294,34 м, се описва в разрешителното.

От разпита на основния свидетел - Валери Андреев-младши, става ясно откъде групата около Калушев е могла да си позволи всичко това. Майката на Валери – София, сама призна в подкаста "Дневен ред", че е дала над 1 млн. лева на лама Иво. Тя е криела от мъжа си, бизнесмена Валери Андреев, че източва сметките му, за да спонсорира начинанията на духовния учител. Давала парите под претекст, че са за разходи за сина им. След прибирането си в България Валери-младши се оплакал, че е сексуално експлоатиран от Калушев. Сигналът му в ГДБОП не стигнал доникъде поради липсата на други свидетели. Майка му също не му повярвала, тъй като смятала, че лъже заради ревност към новите любимци на ламата Ники Златков и Сашо Макулев. София Андреева остава лоялна към тибетския си предводител. Разследващи предполагат, че той е прибирал колосални суми и от родителите на други деца, които са му били поверявани.

В курорта има доста скъпи и луксозни имоти

Според публични информации собственикът на кървавата хижа "Петрохан" е притежавал 21 имота в България и 4 - в Мексико. На полуостров Юкатан той пребивава от 2013 до 2020 г. С аверите му там развиват бизнес с пещерни гмуркания и екстремни екскурзии в джунглата. Деян Илиев е сочен за негова дясна ръка, а според мексиканските закони - вече и наследник.

За Деян Илиев се смята, че е в Мексико

След като намери трите тела на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев в Петрохан, Деян беше разпитан на два пъти от разследващите, след което духна към Мексико. Не е изключено това да е свързано с уреждане на имотните въпроси след смъртта на Калушев. От прокуратурата увериха, че той е само свидетел и не е имало нужда да му се налага забрана за напускане на страната. Покрай трагедията Деян изтри профила си в социалните мрежи. Той вероятно е послушал последната дума на Калушев - да се върне в Мексико.

Къщата на Деян Илиев, която той е давал под наем

Курсове по $300 на ден

Пакетна цена от 300 долара на ден е струвало обучение по пещерно гмуркане. От "Дайвинг Мексико", чрез която Калушев и компания са осъществявали обученията, цитират публикация на Международната асоциация на водолазите. От нея става ясно, че цената включва обучение, гориво, наем на оборудване, такси за сертифициране и такса за вход в сенота (естествена карстова яма с вода - б.а.). Основата цена от 250 долара е само за гориво и обучение. От школата се хвалят с най-евтините цени в района, особено след като са се сдобили със собствена станция за зареждане.

