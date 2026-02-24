Отхвърлиха искане за местен референдум в село Леденик

Великотърновският общински съвет отхвърли като незаконно предложение на ППДБ за селски референдум, което ограничава правомощията на местния парламент. На извънредна сесия съветниците гласуваха срещу опит на кмета на село Леденик Антон Кръстев, избран от "Промяната", да прокара предложение за местен референдум дали в землището на селото да се разполагат фотоволтаици.

"Въпросът на Кръстев обаче бе така формулиран, че водеше до юридически противоречия и до положение, в което се ограничават законови правомощия на кмета на общината и на общинския съвет – основните органи на местното самоуправление, по Закона за устройство на територията и други нормативни актове", коментират от ГЕРБ.

"ППДБ целят не да решат проблеми, а предварително и общо ограничаване на законно регламентирани административни производства и правомощия при условия на обвързана компетентност", коментира общинският съветник от ГЕРБ Росен Иванов.

„Формулировката на въпроса не е достатъчно ясна, еднозначна и изпълнима, тъй като обединява различни административни производства и правни режими. Промяна на предназначението на земеделски земи и гори се извършва по реда на специални закони – Закон за опасване на земеделските земи и Закон за горите, като компетентността е предоставена на държавни органи", аргументира се Иванов и бе категоричен – въпросът е недопустим.

Тодор Тодоров описа предложението на кмета на Леденик от ППДБ за местен популизъм и сепаратизъм. „Представете си, ако през 1968 г. жителите на село Йовковци се бяха противопоставили да бъде построен язовирът. Какво щеше да значи това за област Велико Търново и в частност за област Габрово? Село Леденик не е анклав, то е получило над 300 000 лв. от бюджета. Тези средства са резултат и от икономическата политика на общината", изказа се от трибуната общинският съветник от ГЕРБ.

В резултат местният парламент се обедини и отхвърли предложението. Единствено ППДБ го подкрепиха с 5 гласа „за" срещу над 20 гласа „против" и „въздържал се" на всички останали групи.