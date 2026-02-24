ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22351003 www.24chasa.bg

Котаракът Мъри от Мусала е в болница, има нужда от средства за лечение

3436
снимка:Evgeniy Skydiver, фейсбук

Коратакът Мъри, любимец на всеки, изкачил връх Мусала, е получил бъбречна криза, съобщават от най-високата метеорологична станция. В момента животното е на лечение във ветеринарна клиника. То обаче не е евтино и в планинарските групи в социалните мрежи вече се разпространява информация за това как можем да помогнем.

Седемгодишният котарак Мъри е спътник в работата на метеорологичните наблюдатели в планинската станция към Националния институт по метеорология и хидрология. Животното е прибрано от улицата и е донесено от туристи на върха, когато от станцията публично обявяват, че искат да имат котка. По това време в старата каменна постройка се завъдили мишки, които дори прекъснали интернет кабелите на метеоролозите. Мъри разрешил проблема. Към днешна дата той посреща и изпраща многобройните туристи, достигнали най-високия връх на Балканския полуостров. Често можем да го видим да се излежава около станцията или на самия камък, маркиращ връх Мусала, съобщава Нова.

Ако искате да помогнете на Мъри, можете да го направите като дарите средства за лечението му по следната банкова сметка:

Ветеринарна лаборатория "Викрито",
IBAN: BG73FINV91501015957315
Основание: дарения за коте Мъри

снимка:Evgeniy Skydiver, фейсбук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви