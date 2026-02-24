ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22351015 www.24chasa.bg

Андрей Янкулов: Отидох на заседание на Съдийската колегия, нямаше кворум, някои бяха в отпуск, а дори колегите им не знаеха

7796
Правосъдният министър Андрей Янкулов

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов планира да присъства, винаги когато има възможност, на заседание на двете колегии на ВСС, както и да председателства пленума, стана ясно от неговия пост във Фейсбук. 

За съжаление, обаче, първото, на което е отишъл - това на Съдийската колегия по-рано днес, не се е провело поради липса на кворум. Оказало се, че част от кадровиците са в отпуск, дори за изненада на самите им колеги. 

Припомняме, че мандатът на този състав на ВСС изтече още в началото на октомври 2022 г. 

Ето и целия пост на министър Янкулов:

Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.
За съжаление, заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск.

За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума.

Макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.

Правосъдният министър Андрей Янкулов

Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа...

Публикувахте от Андрей Янкулов в Вторник, 24 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви