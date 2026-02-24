Андрей Янкулов: Отидох на заседание на Съдийската колегия, нямаше кворум, някои бяха в отпуск, а дори колегите им не знаеха

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов планира да присъства, винаги когато има възможност, на заседание на двете колегии на ВСС, както и да председателства пленума, стана ясно от неговия пост във Фейсбук.

За съжаление, обаче, първото, на което е отишъл - това на Съдийската колегия по-рано днес, не се е провело поради липса на кворум. Оказало се, че част от кадровиците са в отпуск, дори за изненада на самите им колеги.

Припомняме, че мандатът на този състав на ВСС изтече още в началото на октомври 2022 г.

Ето и целия пост на министър Янкулов:

Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.

За съжаление, заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск.

За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума.

Макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.