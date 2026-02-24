Старата сграда на НС ще бъде осветена в цветовете на украинското и българското знаме

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поводът е четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна

Историческата сграда на българския парламент ще бъде осветена в 19.00 часа с цветовете на българския и украинския флаг по повод четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Така законодателната институция изразява своята съпричастност и подкрепа за Украйна и нейния народ, който отстоява своята независимост и суверенитет.