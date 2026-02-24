ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22351107 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението на входа на Габрово откъм Севлиево

2040
Полиция СНИМКА: 24 часа

Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на входа на Габрово откъм Севлиево, съобщи БТА.

Два автомобила затрудняват преминаването в района на една от бензиностанциите в близост до кръстовището на булевардите „Могильов“ и „Стефан Караджа“.

На място медицински екип преглежда един от шофьорите. Пристигна и екип на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Габрово.

Автомобилите са в пътното платно в посока Габрово, а по първоначална информация инцидентът е станал при престрояване.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви