Катастрофа затруднява движението на входа на Габрово откъм Севлиево

Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на входа на Габрово откъм Севлиево, съобщи БТА.

Два автомобила затрудняват преминаването в района на една от бензиностанциите в близост до кръстовището на булевардите „Могильов“ и „Стефан Караджа“.

На място медицински екип преглежда един от шофьорите. Пристигна и екип на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Габрово.

Автомобилите са в пътното платно в посока Габрово, а по първоначална информация инцидентът е станал при престрояване.