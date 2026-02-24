ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хасан Адемов: Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб"

Хасан Адемов

Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб". Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов на пресконференция след среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в присъствие на регионалните директори от страната. Разговорът се състоя в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Инструментите на социалната политика по никакъв начин не трябва да влязат в действие при провеждането на предсрочните парламентарни избори, каза Адемов. Той допълни, че ангажиментът на служебното правителство е да осигури честни и прозрачни избори.

През последните години наблюдавахме участие на структурите на МТСП при реализирането на контролиран и корпоративен вот, каза служебният министър. За да се избегнат подобни случаи, ще бъде ускорено и раздаването на хранителните пакети по програма „Храни и основно материално подпомагане", за да не се използва тази помощ в предизборната кампания, представяйки се като подкрепа от кметове или от политически партии, каза Адемов. „Първоначалната идея е била тази подкрепа да бъде предоставена след изборите, аз обаче съм на мнение, че контролните функции на държавата са в състояние да предотвратят политизирането на тази програма", каза той, цитиран от БТА. 

Служебният социален министър съобщи, че вече са дадени инструкции на служителите на АСП и Агенцията за качество на социалните услуги. Предупредили сме, че ще извършваме внезапни проверки, каза Адемов.

Това не е атака срещу социалната система или кметовете, а опит за възстановяване на справедливостта, коментира служебният министър.

През тази седмица сме предвидили среща с Националното сдружение на общините, за да разясним всички въпроси, защото една голяма част от социалните услуги като „Топъл обяд" и осигуряването на лични асистенти се администрират от общинските администрации, отговори Адемов на въпрос на БТА дали ще търси среща и с кметове.

Ще акцентираме върху контрола и превенцията, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова.

Служебният социален министър Адемов допълни, че всички социални плащания са гарантирани.

