10 г. затвор за Джуней, убил майка, баща и дъщеря на Околовръстното на Пловдив

Копеле, до живот трябва да лежиш, срам и позор, избухнаха близките

Книжката на водача се отнема за 12 години

10 г. при първоначален общ режим ще трябва да излежи 24-годишният тираджия Джуней Дюлгеров, оставил три трупа на Околовръстното шосе на Пловдив. Мъжът беше признат за виновен, че по непредпазливост е причинил смъртта на майка, баща и дъщеря и е потрошил още едно дете. Присъдата му е след редукцията с 1/3, защото той призна вината си. Книжката му пък ще бъде отнета за 12 г. Трябва да плати 4025,66 евро разноски по делото.

"Как 10 г.? Копеле, до живот трябва да лежиш! Срам и позор", избухнаха близките на загиналите. Те обвиниха прокурора, че е действал като адвокат на подсъдимия. Обявиха, че ще обжалват. Обвинителят също не е доволен от размера на наказанието. "Според мен справедливият размер трябваше да е поне 12 години", заяви той.

Майката на загиналата Мария определи присъдата като "подигравка с паметта на нашите любими хора".

Фаталната катастрофа стана на 24 ноември м.г. Семейство Пушкови се прибирали от събиране в село Първенец, когато около 23,10 ч. тир навлязъл в насрещното и ударил колата им. Зад волана на тежкото превозно средство бил 24-годишният Джуней Дюлгеров, който нямал обяснение за инцидента. По думите на адвоката му Васил Василев казал, че се навел по някакъв повод.

В момента на удара тирът се движел с 90 км/ч., а колата - с 30. Ограничението в района на катастрофата било 60 км/ч. След инцидента камионът влачил лекия автомобил в продължение на 80 метра. 43-годишната Мария Пушкова, съпругът ѝ Тодор, на 41 г., и по-голямото им дете Теодора, на 14 г., загинаха на място. Другата им дъщеря - 7-годишната Михаела, пък оживя по чудо с редица наранявания. Най-тежките сред тях бяха дифузна травма на главния мозък и контузия на белите дробове, които доведоха до опасност за живота. Сега за детето се грижи цялото семейство, като то живее при баба си, дядо си и вуйчо си.

В съдебната зала Джуней Дюлгеров изрази съболезнования на близките на загиналото семейство и заяви, че съжалява за случилото се. Роднините обаче посочиха, че до този момент той нито веднъж не ги потърсил.