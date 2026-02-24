Осъдиха на 5 г. затвор мъж, намушкал в корема друг в заведение в Търговище

Затвор от пет години постанови Окръжният съд в Търговище спрямо 35-годишния С. А. от Омуртаг. Присъдата е наложена за случай от април миналата година, когато С. А. пробол с нож млад мъж от Търговище, застрашавайки живота му, съобщават от пресцентъра на съда.

Случаят е от 19 април 2025 г., когато подсъдимият заедно с компания бил в заведение в Търговище. Там възникнал конфликт, при който С. А. намушкал в корема 30-годишния Денислав В. Напускайки местопроизшествието, подсъдимият се укрил. Своевременно е открит и задържан от полицейски екип след оперативно-издирвателни действия. Близостта на заведението до болница и експедитивната животоспасяваща операция са предотвратили леталния изход на пострадалия, посочват от съда, цитирани от БТА.

Говорителят на съда Десислава Здравкова обясни, че делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

В хода на производството съдът не прие назначената и изготвена съдебномедицинска експертиза. По тази причина са призовани и разпитани ръководителят на хирургичния екип, извършил животоспасяващата операция, лекуващият лекар на пострадалия и дежурният хирург. Назначени са различни експертизи, като според комплексната психологическа и психиатрична експертиза С. А. е разбирал свойството и значението на извършеното, независимо че е бил в състояние на алкохолно опиянение.

Предвид изложените факти, съдът призна С. А. за виновен в това, че е направил опит умишлено да умъртви Денислав В., като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини. Крайното решение на Окръжния съд в Търговище е С. А. да изтърпи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на пет години и да заплати на пострадалия 18 000 евро неимуществени вреди, ведно със законната лихва до окончателното им изплащане.

Присъдата на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна в 15-дневен срок.

БТА припомня, че случаят от април миналата година изведе приятели и близки на пострадалия мъж на протест пред Съдебната палата в Търговище с искане за справедлива присъда. Недоволството спрямо обвиняемия бе с искане деянието да се разглежда не като „причиняване на средна телесна повреда“, а да бъде преквалифицирано като „опит за убийство“.