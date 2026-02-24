Съдът в Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта за задържане на Тодор Капитанов

Районният съд в Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта, с която вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов беше задържан по време на синдикален протест на работещите в държавните горски и ловни стопанства, който се състоя на Автомагистрала „Тракия“ на 14 юли миналата година. Това съобщиха от синдикалната организация.

Капитанов беше отведен с белезници в районното управление в с. Труд, където бе държан в продължение на три часа.

В деня на задържането на синдикалиста от полицията коментираха, че той не е арестуван, а отведен за справка. Към онзи момент директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Станимир Калоферов твърдеше, че няма данни за превишаване на полицейските правомощия по отношение на извеждането на Капитанов от протеста.

Грубата сила, упражнена от полицейските органи при задържането, доведе до охлузвания, доказани с медицинско свидетелство за лека телесна повреда, посочват от КНСБ.

В решението си съдът посочва, че действията на органите на МВР са в нарушение на българската Конституция и Европейската конвенция за правата на човека, пишат от синдикалната организация. Оттам посочват, че задържането е извършено при упражняване на конституционното право на мирен протест, без наличие на доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.

Съдът приема, че липсата на правно основание превръща задържането в репресивна мярка, несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за физически увреждания, както и публичният характер на ареста, което води до извод за непропорционалност на приложената принуда.

КНСБ настоява за среща с оперативното ръководство на МВР с цел обсъждане и въвеждане на ясни правила и практики, които да гарантират, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в протести. Случаят от автомагистрала „Тракия“ ясно показва необходимостта от ефективна държавна отговорност за защитата на правото на синдикално сдружаване и правото на протест, пишат още от конфедерацията на независимите синдикати.