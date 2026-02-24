Георги Клисурски: Утре ще внесем втория удължителен закон за бюджет 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Утре ще внесем проекта за втория удължителен бюджет. Срокът му ще важи до приемането на редовен закон”. Това заяви Георги Клисурски, служебен министър на финансите в дискусионен панел на Сдружението на общините, в отговор на въпрос от председателя на организацията Даниел Панов.

Дискусионния панел откри национално проучване на "Тренд". Резултатите показват, че положителните нагласи към местната власт са с процент повече от отрицателните.

Дискусионният панел е част от форума на Националното сдружение на общините, на него присъстват представители на 179 български общини. На 24 февруари 2026 г. организацията отбелязва своята 30-годишнина. Събитието насърчава диалог между централната и местната власт по редица въпроси.