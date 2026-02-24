ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Клисурски: Утре ще внесем втория удължителен закон за бюджет 2025 г.

Волен Стефанов

Георги Клисурски, служебен министър на финансите СНИМКА: Георги Палейков

“Утре ще внесем проекта за втория удължителен бюджет. Срокът му ще важи до приемането на редовен закон”. Това заяви Георги Клисурски, служебен министър на финансите в дискусионен панел на Сдружението на общините, в отговор на въпрос от председателя на организацията Даниел Панов.

Дискусионния панел откри национално проучване на "Тренд". Резултатите показват, че положителните нагласи към местната власт са с процент повече от отрицателните. 

Дискусионният панел е част от форума на Националното сдружение на общините, на него присъстват представители на 179 български общини. На 24 февруари 2026 г. организацията отбелязва своята 30-годишнина. Събитието насърчава диалог между централната и местната власт по редица въпроси.

