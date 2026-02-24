Росен Карадимов: Две гръцки фирми държат пазара на мляко, надценките на търговците са до 77%

"Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43% за последните 5 години. Секторът е почти монополизиран, като основни търговци са две големи гръцки фирми." Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. Той допълни, че това е резултат от работата на предния състав на КЗК.

"В началото на мандата си комисията започна работа по анализ на хранителния сектор. Анализът показва тежки дисбаланси в сектора на храните, особено в по-слабо развиващите се региони", обясни Карадимов пред кметове и представители на 179 общини.

Изследването показва и ценовата политика на големите търговски вериги, където се срещат огромни по обем търговски надценки. които са за сметка на производителя.

Росен Карадимов обясни, че производителят дава отстъпка на голямата търговска верига и изложи данни за надценката след отстъпката. Практиката показва, че надценката дори се увеличава след отстъпките на производителя. Млякото е с 59% надценка при редовна цена, а след отстъпката на производителя стига до 77% надценка. При сиренето до 82% надценка след отстъпката на производителя, при кашкавала до 91%, яйцата - до 89%, на каймака - до 73% и минералната вода до 135%. "Тези високи надценки изкривяват пазара като оказват натиск върху българския производител. Изводът е смазано българско производство в селскостопанския сектор."

Три причини открои председателят Росен Карадимов - транспортните разходи, отстъпката, която производителят е длъжен да даде на веригите и невъзможността за осигуряване на обеми, които да задоволят веригата.

При малките магазини ситуацията не е много различна, причина за това са прекупвачите.

Целият анализ и конкретни препоръки за действия са изпратени на Министерския съвет, на ресорните министерства, народното събрание и всички парламентарни групи.

Анализът показва и спад в производството на млечните продукти. Прясно мляко - 8% , сирене - 9%, кашкавал - 14%, яйца - 17%. Производството на сурово мляко е намаляло с 25%. "В момента изкупуването на българско мляко е заменено с внос на сухо мляко от Румъния. Като резултат на всичко това се колят животни, обезлюдяват се райони и се задълбочава демографската криза в страната", допълни Карадимов.

Констатирана беше и ценовата политика на големите търговски вериги. Изследването разкри огромни по обем търговски надценки.

Като решение Карадимов посочи къси вериги на доставки - изграждане на логистични центрове с помощта на общините и финансирани от държавата. Тези центрове могат да осигурят изкупуване на местната продукция и къса верига на доставка до магазина на съответното населено място.

“КЗК няма нито едно правомощие да регулира цените, това са правомощията на НАП и КЗП, на които вече подадохме информацията", заяви Карадимов, но разкри: "Скритата работа на комисията даде резултат - цените на основните хранителни стоки не се повишиха от август миналата година." Председателят на КЗК направи паралел с Гърция, където това е било постигнато след 1 милиард наложени глоби.

По повод 30-годишнината на Националното сдружение на общините се състоя дискусионен панел, в който участваха служебните министри - Георги Клисурски, Ангелина Бонева и Юлиян Попов. Част от дискусията бяха и Росен Карадимов, Даниел Панов и Силвия Георгиева.