Йордан Божилов и Златин Кръстев са новите зам.-министри на отбраната. Това съобщи военният министър Атанас Запрянов при откриването на годишната конференция на началника на отбраната, на която ще бъде обсъден Годишният доклад за състоянието на въоръжените сили за 2025 г.

Божилов ще поеме отбранителната политика и планирането. Той е бил зам.-министър в МО и при предходни правителства, оглавявал е кабинета на министъра на отбраната.

Кръстев пък ще отговаря за въоръженията и инвестициите в отбраната. Той има дългогодишен опит като член на постоянната делегация на България в НАТО.

Атанас Запрянов е единственият министър в кабинета на Андрей Гюров, който бе част и от този на Росен Желязков, който подаде оставка през декември, а миналата седмица предаде властта на служебното правителство.

Досега заместници на Запрянов бяха Радостин Илиев и Аделина Николова, но те бяха освободени от постовете си, тъй като в последния си ден като премиер Желязков освободи всички зам.-министри от кабинета си.