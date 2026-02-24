Задържаха под стража 19-годишен младеж за кражба на инструменти за близо 13 000 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По внесено искане от Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 19-годишен младеж за кражба на инструменти за близо 13 000 евро, съобщиха от държавното обвинение.

М.М. е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от 17,00 часа на 04.02.2026 г. до 08,20 часа на 05.02.2026 г. от фургон на строителен обект в София, чрез счупване на катинар, е влязъл във фургона и е откраднал от него различни инструменти на обща стойност 12 968,59 евро. М.М. е извършил деянието в условията на повторност, след като вече е осъждан за идентично деяние.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по члеове от НК, които предвиждат наказание „лишаване от свобода" от 1 до 10 години.

С постановление на прокурор М.М. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража". Състав на съда се съгласи с доводите на прокурора, че обвиняемият може да извърши престъпление и наложи на М.М. най-тежката мярка.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.