Оставиха в ареста хулигана, счупил стъклата в Районния съд във Велинград

"Искам да остана в ареста. Напълно осъзнавам какво съм направил". С тези думи 21-годишният Емил Дангов от ракитовското село Дорково поиска да не му бъде изменена мярката за неотклонение и да остане зад решетките. Младежът бе задържан вчера, след като в неделя сутринта сградата на Районния съд във Велинград осъмна със счупени стъкла на прозорците и вратите. Сградата е собственост на Министерство на правосъдието.

Според прокуратурата деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм, тъй като е насочено срещу държавна институция, осъществяваща правосъдие.

По данни на разследването стъклата са били счупени с плътна пластмасова дръжка с дължина около 60 сантиметра. След това обвиняемият е изписал името си върху капака на служебен автомобил.

Минути след подадения сигнал служители на полицията във Велинград са установили и задържали извършителя. Той е от село Дорково, община Ракитово. От Министерството на вътрешните работи посочват, че мъжът е криминално проявен, но не е осъждан до момента.

Той е привлечен като обвиняем за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за противозаконно унищожаване на чужди движими вещи – собственост на Министерството на правосъдието.

По досъдебното производство продължават действията по разследването.

Обвиняемият Емил Дангов остава с мярка за неотклонение „задържане под стража", след като магистратите уважиха искането на прокурор Асен Василев. Мярката може да бъде обжалвана на 2 март т.г. пред Окръжен съд-Пазарджик.