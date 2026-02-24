ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ел Менчо" бил проследен до тайна среща с партньор...

Полицаи от САЩ поздравиха новия зам.-главен секретар на МВР Георги Кандев

Поздравления за нашия колега и истински приятел на Българо-американската полицейска организация, старши комисар Георги Кандев, за заслуженото му назначение като временно изпълняващ длъжността заместник главен секретар на МВР към новото служебно правителство на Република България!

Това пишат от сдружението за очакваното назначение на върха на МВР. Президентът на международната организация е детектив Марио Вълков. Той е роден в София, но от 1991 г. живее и работи в САЩ. Разкрива престъпления в щата Илинойс. 

"Неговата отдаденост, почтеност и служба в името на обществото е вдъхновение за полицейските служители от и от двете страни на Атлантическия океан. Гордеем се със силната връзка, която изградихме заедно през годините, и сме сигурни, че нашето партньорство ще продължи да се развива и да просперира и за в бъдеще!
Поздравления, заместник главен секретар Кандев!", пишат още от организацията. 

Детектив Марио Вълков (вляво) и Георги Кандев във Вашингтон през 2023 година.

