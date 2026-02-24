Шумен ще отбележи Националния празник на България – Трети март, с концерт спектакъл и тържествена програма, организирани от Общината, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към НВУ „Васил Левски“, военни формирования 34 200 и 54 060 и НЧ „Пробуда-1958“.

На 3 март, вторник, от 10:00 ч. в храм „Свето Възнесение Господне“ ще се проведе молебен за здраве и заупокойна молитва за загиналите воини и опълченци за Освобождението на България. От 10:30 ч. пред храма ще бъдат поднесени венци и цветя на паметните плочи на опълченците от Шумен и региона. От 18:30 ч. на площад „Кристал“ ще се състои тържествена заря-проверка.

В навечерието на Националния празник, на 2 март, от 18:30 ч. в зала „Арена Шумен“ ще се проведе концерт спектакъл „Да помним, за да бъдем“. В него участие ще вземат Ансамбълът за народни песни и танци „Шумен“, Детски танцов ансамбъл „Веселяче“, Градски духов оркестър „Михаил Биков“, смесен хор „Проф. Венета Вичева“, Академичен танцов театър на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Ансамбъл „Българи“ от Варна.

Входът за събитието е свободен. Спектакълът се организира по Проект BG-RRP-11.021-0016 „Шумен – Културно наследство и съвременни хоризонти: Инвестиции в културата за устойчиво развитие“, Национален план за възстановяване и устойчивост.

