Новият областен управител на Благоевград встъпи в длъжност

Николай Куколев встъпи в длъжност като областен управител на област Благоевград. Днес в сградата на Областна администрация Благоевград се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност. Досегашният областен управител Георги Динев посрещна Николай Куколев и символично предаде властта и Решението на Министерския съвет.

В своето първо обръщение новият областен сподели, че за него завръщането в Областната администрация след 25 години е сериозно предизвикателство. Той подчерта, че основна цел в работата му ще бъде провеждането на честни и демократични избори. По думите му приемствеността е от изключително значение, тъй като институцията изпълнява ролята на посредник между местната и държавната власт и трябва да бъде полезна на общините. Той заяви, че ще има пълна концентрация върху подготовката и организацията на изборния процес, като паралелно с това ще продължи изпълнението на текущите дейности.

Георги Динев благодари на всички, с които e работил през последните две години като областен управител – на екипа на Областна администрация за професионализма и отдадеността, на кметовете в областта и директорите на териториални и държавни структури за партньорството и конструктивния диалог, както и на журналистите за съвместната работа. Динев изрази увереност, че постигнатото ще бъде надграждано и че областта ще продължи да се развива с увереност и визия.

С встъпването си в длъжност Николай Куколев се зае с изпълнението на текущите задачи и приоритети в работата на Областна администрация Благоевград. Той поема управлението с ясна готовност да осигури приемственост, да поддържа активен диалог с местната власт и да подхожда отговорно към предстоящите ангажименти в интерес на жителите на област Благоевград.