„Инфлуенсър на годината“ отвътре: Рекорден вот, нови категории и голямата отговорност за победителя

Третото издание на „Инфлуенсър на годината“ с генерален партньор Palms Bet вече чупи рекорди - над 103 000 души са дали своя вот. За първи път най-голямата награда няма да бъде решена от публиката, а от самите инфлуенсъри, а нови специални категории ще отличат създатели на съдържание без пряко гласуване.

Организаторът Венелин Стефанов разкрива какво се случва зад кулисите, кой всъщност заслужава статуетката и защо моралът се превръща във все по-важна тема в средите на инфлуенсърите.

Венелин Стефанов

- Наградите „Инфлуенсър на годината“ ще се проведат за трета поредна година в четвъртък, 26-и. февруари. При вас кипи трескава подготовка, има ли някоя новост около тях, която ще ни издадете?

- Най-новото при тазгодишното издание на наградите е, че тази година за първи път решихме най-големият приз - „Инфлуенсър на годината“, да не бъде гласуван от публиката, а от самите инфлуенсъри. Те посочиха кой според тях заслужава да бъде отличен.

Идеята беше колегите да определят кой е най-добрият сред тях и вотът беше почти единодушен. Това за мен е много показателно - когато хората от бранша посочат един и същи човек, значи става дума за истинско влияние и пример, а не просто за моментна популярност.

Именно генералният партньор на събитието - Palms Bet, ще има честта да връчи най-престижната статуетка на вечерта, което допълнително подчертава значимостта на отличието.

- Каква отговорност носи човекът, който ще излезе на сцената с титлата „Инфлуенсър на годината“?

- Със сигурност на първо място това е голямо признание. На второ, сигурен съм, че човекът ще се почувства изключително специален. Но това не е просто повод за снимки, а и огромна отговорност.

От този момент нататък той ще е още по-отговорен към съдържанието, което създава, към аудиторията си и към колегите си. Ако мога леко да загатна - това няма да е първата голяма награда, която печели. Така че очакванията към него ще бъдат още по-големи.

- Третото издание идва с рекорден интерес – над 103 000 гласа. Какво говори тази цифра за наградите и за публиката?

- Тази година отбелязахме невероятен рекорд - над 103 хиляди души гласуваха. За първи път достигаме такава бройка. Това показва две неща - от една страна, че инфлуенсърите имат силни и активни общности, а от друга, че публиката се интересува кой и как получава подобно признание.

Забелязвам и още нещо много позитивно, инфлуенсърите наистина се подкрепят помежду си. Не става дума само за съревнование, те вече са и общност.

- Каква е вашата лична мисия с „Инфлуенсър на годината“? Какво искате да промените в инфлуенсър средата у нас?

- Основната идея зад тези награди е да разграничим хората, които създават качествено и умно съдържание, от тези, които предлагат ниско и пошло качество в социалните мрежи.

Чрез подобно събитие можем да покажем на публиката кои са стойностните примери, кои хора си заслужава да бъдат следвани и слушани.

- Смятате ли, че повечето инфлуенсъри у нас спазват морално-етичен кодекс – или това още е проблем?

Някои определено не спазват. През годините българинът гледаше с лошо око на инфлуенсърството и със сигурност е имало защо. Не всички инфлуенсъри са отговорни и не всички имат добър морал.

Много от хората, които се наричат инфлуенсъри, всъщност не са такива и не трябва да се поставят под общ знаменател с останалите. Част от тях не са особено коректни в това, което споделят в социалните мрежи.

- Инфлуенсърството вече възприема ли се като истинска професия в България?

Дълги години за българина беше трудно да преодолее предразсъдъците си към новото, различното, към западния модел. Но мисля, че лека-полека започва да се разбира, че инфлуенсърството също е работа, и то доста доходоносна за успешните инфлуенсъри, разбира се.

Това е актуална професия, бих казал една от най-новаторските в момента. Изисква време, последователност, креативност и много повече дисциплина, отколкото изглежда отстрани.

- Как се вписваме на фона на по-големите пазари – различна ли е българската инфлуенсър сцена?

- Не бих казал, че съм детайлно запознат с всички чужди пазари, но съм сигурен, че и там има подобен тип инфлуенсъри, които не са особено морални. Разликите са по-скоро в мащаба, отколкото в проблемите.

- Кои категории правят това издание по-различно от предишните?

- Очакваме пъстра палитра от инфлуенсъри, обхващаме цялото интернет пространство. Постарахме се всичко, което „плува“ в интернет, да има шанс за категория и номинация.

Тази година имаме специални категории, сред които „Тренд криейтър“, „Gen Z инфлуенсър“, „Бюти инфлуенсър“, „Най-вдъхновяващ инфлуенсър“, „Инфлуенсър без филтър“ и други – общо 10 специални награди за конкретни личности, при които няма гласуване. Това ни позволява да отличим хора, които може би не са „най-шумни“, но са изключително влиятелни и стойностни.

- Как протича подготовката за тазгодишното издание – какво не виждаме отстрани?

- Подготовката е трескава и, както често се случва в България, последният момент се оказва най-важен. Вече сме на финалната права – всички са поканени, а повечето вече са потвърдили присъствието си.

Стараем се всичко да върви гладко и да бъде подготвено до последния детайл, за да стане една наистина запомняща се вечер – не само визуално, но и като организация, продукция и преживяване за гостите.

- Какво могат да очакват гостите и публиката от самото събитие?

- Подготвили сме различни изненади, интересна музикална програма с популярни изпълнители – ще има поп, попфолк и други стилове. На всеки две-три награди ще правим кратка пауза с музикално изпълнение на живо.

Очаква ни цветно, пъстро и уникално събитие, изпълнено с усмивки. Това е един ден в годината, в който можем да съберем толкова много представители от различни сфери на инфлуенсърството на едно място.

- Къде и кога хората ще могат да видят церемонията?

- Церемонията ще може да се гледа на запис в YouTube, за да видят хората кого са избрали и как протича самото събитие. Така всеки, който е гласувал или просто се интересува от инфлуенсър средата, ще може да проследи финала на този процес.

- Ако трябва да опишете „Инфлуенсър на годината“ с едно изречение на човек, който никога не е чувал за събитието, какво бихте му казали?

- В България вероятно има много хора, които не са чували за нашето събитие, което организираме за трета година. Трудно е да достигнем до всички и те да разберат и одобрят подобен тип инициатива.

Аз бих го определил като цветно събитие, в което статуетките за някои са важни, за други – не чак толкова, но най-ценното е, че събираме на едно място цветни хора, които преди всичко се забавляват.

И тук искам специално да отбележа ролята на генералния ни партньор Palms Bet, чиято подкрепа е ключова за продукцията и цялостното ниво на събитието. Бих искал да благодаря на целия им екип за доверието, подкрепата и активната роля в реализирането на тазгодишното издание.