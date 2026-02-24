Остава в ареста мъж, държал в дома си 300 грама фентанил за разпространение в Добрич

Обвинен в държане с цел разпространение на високорисков наркотик остава в ареста. И втората инстанция – Апелативен съд – Варна, отхвърли искането му за по-лека мярка, каквато не е определил Окръжен съд – Добрич. Емил А. е бил задържан в средата на юли миналата година. От дома му в Добрич са били иззети над 300 грама фентанил.

Адвокатът на 48-годишния мъж акцентира на изминалите над 7 месеца престой в ареста. Всички процесуално-следствени действия са извършени, има данни и за влошеното му здраве, така че са налице основания за промяна на мярката, смята защитата. На противоположното становище бе прокурорът. Той отдаде значение на продължаващата реална опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка. Тя се извежда от обремененото съдебно минало на обвиняемия, характера на престъплението и голямото количество наркотично вещество. Домашният арест не е подходящ, защото при него Емил А. би могъл да разпространява от дома си.

Проверката на въззивния състав доведе до извод, че атакуваното определение на Окръжния съд в Добрич е законосъобразно. Преценката на периода на задържане не установи неразумност на срока. Гласните и веществени доказателства сочат съпричастност на задържания към деянието , за което е привлечен към наказателна отговорност.На 16.07.2025 г. в Добрич е държал в дома си високорисково наркотично вещество. Целта за разпространение се извежда от показанията на трима свидетели и протокола за оглед на местопрестъплението. Правилен е изводът за продължаваща необходимост от ограничаване на личните права на Емил А., макар и след 7-месечно задържане.

Обвиняемият е осъждан многократно, извършил е противоправно деяние, сходно с настоящото, и след ефективната му изолация в места за лишаване от свобода. В разглеждания случай става дума за около и над 300 грама фентанил, което показва завишен риск на личността на обвиняемия, както и за висока обществена опасност на самото деяние. Според гласни доказателства, той не работи и се занимава с наркоразпространение. От друга страна употребата на фентанил извън медицинското му предназначение носи висок риск от фатален край, посочи въззивната инстанция. По тези съображения Апелативният съд заключи, че целите на мерките за неотклонение не могат да се постигнат с друг вид процесуално ограничение освен задържане под стража. Определението не подлежи на обжалване.