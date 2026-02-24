ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин: Враговете ни знаят как може да приключи ядр...

Тома Биков: Смяната на областните управители не гарантира честни избори

Тома Биков СНИМКА: Николай Литов

Този подход не гарантира честни избори и най-малкото не гарантира безпристрастност на това правителство, каза народният представител от ГЕРБ Тома Биков пред журналисти по повод смяната на областните управители от служебното правителство.

Нямаме проблем в смяната на областните управители. Това, което казахме е, че 28 от 28 областни управители са директно функционери на „Продължаваме промяната- Демократична България“ (ПП-ДБ), като почти половината от тях са областни лидери на ДСБ, а всичко останали по един или друг начин са били кандидати за народни представители и участници в избори, допълни Биков.

Смятаме, че правителството на Андрей Гюров ще работи за една политическа сила и тя се казва ПП-ДБ и това си личи от тези назначения. Можеха да имат поне трима или четирима, които да не са свързани толкова директно с тях, отбеляза той, цитиран от БТА. 

Биков коментира и искането за смяна на главния секретар и заместник главния секретар на МВР. Последният главен секретар, който тези хора излъчиха, се нарича Живко Коцев, знаете как приключи той – с пудели и с пачки. Надяваме се,  ако бъде назначен този главен секретар, да няма същия подход. Министърът на вътрешните работи може да има една или друга воля, но така или иначе ние нямаме доверие на това правителство, допълни Тома Биков.

