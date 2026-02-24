Скална маса блокира пак движението през Чепинското дефиле за Велинград

Огромни количества скална маса са се изсипали на пътя Пазарджик-Велинград, съобщи току-що очевидец, пътуващ по направлението. Движението на автомобили и в двете посоки е блокирано от купищата камъни и скални отломъци, паднали върху шосето. Очаква се полицейски екипи на място.

Това е поредното свличане на земни и скални маси по Чепинското дефиле през последния месец. Свличанията са предизвикани най-вероятно от падналите проливни дъждове в областта, които са довели до подкопаване на пръстта и натежалите от влага земни пластове.