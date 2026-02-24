ВАС ще решава ключов въпрос за кариерата в Горнослав

Концесионерът иска да бъде изработен подробен устройствен план, Общинският съвет в Асеновград отказа

Върховният административен съд ще решава дали да бъде изработен подробен устройствен план на терена на кариерата над асеновградското село Горнослав, както настоява концесионерът - фирма "Запрянови 03". Това е важна стъпка към реализацията на намерението на мястото да бъдат добивани инертни материали, срещу което се обявиха хората от селата Горнослав, Червен, Долнослав, Тополово и Орешец. През август м. г. ВАС постанови, че за реализация на идеята е необходима оценка за въздействието върху околната среда. До момента тя не е готова.

Концесионерът е поискал да бъде изработен подробен устройствен план на кариерата и на 21 май м. г. е получил отказ от Общинския съвет на Асеновград. Следва жалба до Административния съд в Пловдив, който отменя отказа, защото в него липсват конкретни мотиви. Това решение е обжалвано пред ВАС от адвоката на Общинския съвет Трифон Кумчев.

В жалбата той изтъква, че промяната на предназначението на земята, изработването и одобряването на подробния устройствен план не трябва да изпреварват решението по оценка за въздействието върху околната среда.

Предстои насрочването на делото във ВАС.