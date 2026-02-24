Младежи създадоха сайт, показващ къде има дупки в Ловеч

Двама младежи създадоха онлайн платформа за сигнали за дупки по улиците в Ловеч. За 72 часа, откакто интернет страницата е заработила, са подадени над 40 сигнала. Това съобщи пред БТА 25-годишният Христо Калчев, един от създателите на платформата.

„Заедно с моя приятел Майкъл Дрошев решихме да създадем сайта https://www.signalilovech.com , тъй като на много места по улиците в града има пътни неравности и дупки, които създават предпоставки за произшествия. Идеята дойте спонтанно, след като видях такава и пред моя блок“, разказа Калчев.

По думите му, платформата е лесна за използване от всеки. Трябва само да се избере на картата на града мястото, където има дупка, да се въведат две имена и да се прикачи снимка с кратко описание.

„Идеята е да се онагледи проблем, който засяга много хора, след това да се вземат мерки. Целта е да се засили общественото внимание и това да достигне и до отговорните институции за пътната инфраструктура. Ние се явяваме в тяхна помощ“, каза още Калчев и добави, че предстои информацията от платформата да се предостави на Общината, за да се търси решение.

„Не искаме да хвърляме вина към никого, а платформата да е в полза и да има резултат. Нека гражданите да посочват проблемите, а не да си мълчат и просто да чакат някой да ги реши“, каза младият мъж.

По думите му, най-много от постъпилите сигнали са за дупки по улица „Княз Имеретински“, както и в ж.к. „Здравец“.

Платформата е създадена безвъзмездно. Желанието на създателите ѝ е и за други градове да бъдат създадени такива сайтове, като вече имат запитване от Бургас.

Калчев каза още, че предстои платформата да бъде надграждана и с други функционалности – например да се подават сигнали за паднали дървета или кабели на пътя, изтъркана пешеходна маркировка, разместени шахти и др.