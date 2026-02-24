Музика с мисия: "Тайният оркестър" с благотворителен концерт за момче с рядка генетична мутация

Aкo една вечер може ga промени нечий живот — това е тази вечер.

"Тайният оркестър" посвещава тазгодишния си благотворителен концерт на Антон - малко момче с рядка генетична мутация – GRIN2B, която затруднява връзките между мозъчните клетки и ограничава двигателното му развитие. За музикантите това не е просто събитие, а мисия, в която влагат сърцето си. Една вечер, в която музиката ще бъде шанс, грижа и подкрепа.

„Заедно за Антон" ще се състои на 21 март от 19:00 в зала „Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. Входът е свободен.

Понякога най-силните истории се разказват без думи. Историята на Антон е точно такава. Той не говори и не ходи стабилно, не може да се храни сам, но умее да общува по начин, който не се учи – с присъствие, с поглед и с една особена светлина в усмивката си. В нея има сила, която кара всички около него да вярват, че развитието му може да продължи.

Терапиите, които посещава, вече дават резултат. Всеки малък напредък е огромна победа. За да продължат обаче тези крачки напред, е нужно лечението да бъде постоянно, целенасочено и дългосрочно. Разходите са изцяло за сметка на семейството, което вече е изчерпало възможностите си, но не и надеждата си.

Дарителска сметка:

IBAN: BG84STSA93000030108639

BIC: STSABGSF

Получател: Антон Атанасов Теменджийски