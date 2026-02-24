Сергей Игнатов: Българското училище трябва да се запази свободно от политическа агитация

На срещата днес с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) от страната обсъждахме няколко основни въпроса, бяха обсъдени и предстоящите избори. Изборите се организират на териториите на училищата, но това не е новост, основното върху, което наблегнах, е необходимостта българското училище да се запази абсолютно свободно от всякаква политическа агитация и да не се допускат партизанщини. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов на брифинг след работна среща с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) от цялата страна.

На срещата са били обсъдени актуалните задачи пред системата, както и необходимостта от запазване на деполитизация и неутралност на образователните институции в рамките на предстоящата предизборна кампания.

Правителството е амбицирано и ще направи всичко възможно изборите да бъдат честни и прозрачни. И това, което зависи от нас, като Министерство на образованието и науката, е да създадем една спокойна обстановка и учебният, образователният процес да продължава спокойно, без всякакви сътресения и в никакъв случай системата да не се политизира, каза министър Игнатов. „Аз абсолютно вярвам в морала на нашата система, ако има нарушения, те ще бъдат изключения от правилото. Ще има двойно наблюдение - от страна на нашето министерство, и от страна на Министерството на вътрешните работи, тъй като и вътрешният министър е амбициран да положи всички усилия да не се стига до положение някой след изборите да смята, че неговият глас не е зачетен“, заяви министър Сергей Игнатов, цитиран от БТА.

Ще направя всичко възможно училищата да не са площадка за агитация, свързана с изборите. Абсолютно съм убеден в това, че общественият живот в една страна зависи преди всичко от образователната система, защото образователните институци са място не само за образование, но и за обществен живот, отбеляза министър Игнатов. С това е свързано моето убеждение, че изборите трябва да бъдат прозрачни, спокойни и ние, като огромна система, ще направим всичко възможно да се реализира цялата тази задача, която си поставяме като служебно правителство, добави той.

На въпрос дали ще бъде взет лицензът на частното училище „Космос, служебният министър на образованието каза, че еднолично не може да вземе лиценза и докладът още не е готов, не е стигнал до него. Прави се проверка, когато докладът дойде, там ще има предписания и ще се вземе решение. Цялата тази тема е много сложна, първо трябва да видя как документално е всичко и тогава - не аз еднолично, а ние ще вземем решение какво да правим. Системата на образованието е много сложна, там имаме трагичен случай - ужасен, но има още 140 ученици в това училище с техните семейства, заяви министър Сергей Игнатов.

Проверката се осъществява след случая "Петрохан - Околчица", в който сред починалите е и 15-годишният Александър Макулев, който е бил ученик в частното училище „Космос“.

На 13 февруари министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев каза, че проверката в частното училище „Космос“ още не е приключила, но първоначалните данни показват, че ученикът Александър Макулев продължително време не е посещавал училището. През миналата 2024/2025 учебна година той е отсъствал 114 от общо 170 дни и това са близо две трети от учебното време, каза тогава министър Вълчев.