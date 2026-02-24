Заловиха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая край Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас разкриха случай на незаконен стопански риболов в езерото Вая. При обход инспекторите забелязали мъж, който извършвал риболов с лодка, оборудвана с двигател, съобщиха от агенцията.

На място са иззети 7 хрилни мрежи с обща дължина 140 метра – немаркирани и ръчно изработени, както и лодката и двигателят. При проверката е установено, че мъжът не притежава разрешително за стопански риболов.

На нарушителя е съставен акт за административно нарушение.