Отчетът за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2025 г. е част от дневния ред на сесията на 26 февруари и е приет от Консултативния съвет по туризъм.

С 13,06 % повече са посетителите на Паметника „Създатели на българската държава“ през 2025 година в сравнение с 2024 г., приходите отбелязват ръст от 25 %, а с 45 % са се увеличили средствата от продажба на стоки, се посочва в отчета.

Сватбените ритуали на Паметника през 2025 г. са се увеличили с над 53 % спрямо 2024 г., а в края на миналата година е създадено социално предприятие, което е второто такова в Шумен. От началото на 2026 г. то е вписано в регистъра на Министерството на труда и социалната политика.

Към услугите на Мемориалния комплекс са направени редица подобрения като откриването на втора билетна каса, увеличаване на асортимента рекламни сувенири, плащане чрез ПОС терминал, оптимизиране на работното време, разширяване на рекламната дейност, представяне на дестинация Шумен на туристически изложения, увеличаване последователите в социалните мрежи до над 12 хиляди души, издаването на нови пътеводители, карти, книги и др.

От ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ (ОП „ТППА“) припомнят също, че Община Шумен е отличена с плакет „Дестинация на България“ в категория „Бранд“, както и активната дейност на Летния театър през годината, над 26 концерта и постановки. Акцентира се и върху инвестициите в обектите, ремонти във Възрожденския комплекс, създаването на Читателски клуб „Баба Райна“, чаена стая и седмични настолни игри към „Куфатарията“, винени дегустации, обособяване на бонзай градината като общинска, откриване на нова етническа стая в „Сребровата къща“.

В резултат на тези инициативи „Куфатарията“ и „Сребровата къща“ са повишили три пъти приходите си от наеми, консумация и такси вход, като се припомня, че през 2024 г. „Сребровата къща“ не е имала приходи поради безплатния вход. След въвеждането на платен вход посетителите се увеличават със 71,5 %. Бонзай градината е посетена от над 150 души след откриването ѝ като общинска през юли 2025 г.

Числовите резултати от изпълнението на Програмата за развитие на туризма сочат, че през 2025 г. нощувките са с 8 % повече, а пренощувалите лица - с 5 % ръст спрямо 2024 г., постъпилите средства са с 38 % повече спрямо заложения първоначален план за 2025 г. Всеки четвърти посетител на Паметника е чужденец, предимно от Турция, Румъния, Украйна, Германия, Италия или Франция, а за цялата 2025 г. туристите на Паметника са надхвърлили 30 хиляди души, се посочва още в отчета.