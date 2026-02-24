ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от ле...

Жена и дете пострадаха при катастрофа в Пампорово

Валентин Хаджиев

Инцидентът между автомобилите със силистренска и турска регистрация е станал в района на старата автогара в Пампорово. Снимка: Радослав Терзиев/I see you KAT Смолян

Жена и дете са пострадали при катастрофа в курорта Пампорово, при разклона към Смолян, в района на старата автогара.

Инцидентът е възникнал между „Ауди" със силистренска регистрация и „Хюндай" с турска регистрация. При сблъсъка е пострадала жена, пътувала в „Ауди"-то. Тя е транспортирана до МБАЛ – Смолян за преглед. В болница е откарано и момче, пътувало в автомобила с турска регистрация. Нараняванията не са животозастрашаващи, уточниха от ОД на МВР – Смолян.

По първоначална информация автомобилът с турска регистрация е навлязъл в насрещната лента и е ударил другата кола, тъй като шофьорът не е успял да види знака за предимство.

