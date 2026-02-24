Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализиран екип от батальон за защита на силите – Стара Загора, от състава на 2-ра механизирана бригада, днес, 24 февруари, разузна, транспортира и унищожи силно корозирал 76,2 мм бронебойно-трасиращ снаряд. Боеприпасът е открит при изкопни дейности между град Николаево и село Ветрен, област Стара Загора, съобщиха от министерството на отбраната.

Унищожаването на снаряда е извършено на учебен център "Люляк", при спазване на всички мерки за безопасност. Специализираният екип, в състав от трима военнослужещи и един цивилен служител, действа под ръководството на старши лейтенант Христо Костов.

Формированието бе активирано по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след разпореждане на началника на отбраната.