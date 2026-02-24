Росица Матева, ЦИК: Не сме искали Стоил Цицелков да напусне обществения съвет

Въпреки че в петък се съгласи да се осигурят еднакви паравани за гласуване в цялата страна, Гюров ни съобщи, че няма да стане, каза още Матева

ЦИК не е отправяла искане за оттеглянето на Стоил Цицелков от обществения съвет към комисията. Направихме препоръка за това. Решихме, че този въпрос повече не трябва да бъде коментиран. Той е представляващ организацията си в обществения съвет, ние не сме искали да се махне. Информацията, която поискахме от МВнР ни е нужна за служебни цели.

Това каза зам.-шефката и говорител на ЦИК Росица Матева в предаването "Лице в лице" по bTV.

Матева съобщи, че "буквално преди минути" в избирателната комисия са получили писмо от премиера Андрей Гюров, в което съобщава, че няма как да бъдат осигурени еднакви паравани във всички СИК в страната, защото това е отговорност на общинските администрации. Че трябва да има единен стандарт при параваните, се обединиха в петък на първата си среща ЦИК и служебният премиер.

"Решението да има еднакви паравани във всички секции, където се гласува с хартия, е на Народното събрание и е в сила още от декември 2022 г. Оттогава ЦИК, преди всеки вид избори, изпраща на Министерския съвет предложения за осъществяването на стандартизацията. Ние сме взели решение на наше заседание какви трябва да са размерите и вида на тези паравани", обясни Матева.

"Гюров ни увери, че ще направи всичко възможно, за да бъдат изработени стандартизирани паравани, но той сега ни обясни, че осигуряването им е отговорност на общините и МС няма как да ги уреди. Всички правителства от 2022 г. ни отговарят така", допълни говорителката на ЦИК.

Тя обясни, че част от общините вече работят с еднакви паравани и според нея, ако се направи обществената поръчка за цялата страна, цената ще бъде по-ниска. По Изборния кодекс правителството също има право да обяви обществена поръчка с намалени срокове.

Матева каза още, че от ЦИК имат предложение в СИК да има 2 чувала в различни цветове, в които да се прибират изборните материали. Идеята е да се предотврати подобен случай, като в 7-те секции, от които бяха изчезнали бюлетини на последните парламентарни избори.

"Надяваме се всички рискове и проблеми, установени при предходни избори да намерят своето решение, за да няма възможност да се случват пак", допълни тя.