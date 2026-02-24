Приходи от нови жилищни сгради ще подпомагат издръжката на стадион „Арена Варна“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Строежът на стадион „Арена Варна" напредва, при осигурено финансиране и спазване на строителния график обектът може да бъде завършен в рамките на около година и половина, съобщи пред журналисти изпълнителният директор на дружеството Пламен Андреев.

Проектът обхваща територия от над 127 хил. кв. м, в която ще се съчетават спортна инфраструктура, обществени пространства, търговски и жилищни площи.

Стадионът ще бъде с капацитет над 22 000 седящи места и ще отговаря на стандартите на ФИФА и УЕФА.

Съоръжението включва подземен паркинг, административни и обслужващи зони, както и пространства за спортни и обществени дейности.

Финансирането на довършителните дейности е осигурено чрез увеличение на капитала на дружеството в размер на над 43,8 млн. евро, стана ясно още по време на брифинга.

Официална първа копка за строежа на стадиона е направена преди 17 години, на 12 септември 2008 г.

През 2005 г. Община Варна апортира земя (ок. 15,4 ха) в „Спортен комплекс Варна" – публично-частно дружество, в което общината има 35 % дял, а останалите 65 % са собственост на „Химимпорт".

През октомври 2024 г. правителството отпуска 30 млн. лв. за проекта чрез Министерството на младежта и спорта.

Държавата, като нов акционер, участва с 15,3 млн. евро, а останалата част от 28,5 млн. евро, се осигурява от „Химимпорт" АД.

„Средствата постъпват регулярно и са съобразени със строителния график. От началото на проекта до днес в изграждането на стадиона са инвестирани над 32,5 млн. евро", посочи финансовият консултант Ивелина Шабан.

Основен акцент в представянето беше разработеният финансов модел за бъдещата експлоатация на съоръжението.

„Съоръжения от такъв мащаб имат значителни експлоатационни разходи осветление, поддръжка на тревна настилка, охрана, почистване, административно обслужване. Опитът в България и Европа показва, че подобни стадиони не могат да се издържат единствено от спортни събития. Затова, следвайки световната практика, разработихме модел, който да гарантира дългосрочна финансова стабилност", подчерта Шабан.

Предвижда се развитие на жилищни, търговски и обслужващи обекти в района около стадиона, чиито приходи да подпомагат неговата поддръжка и експлоатация.

Пространството около съоръжението е в етап на устройствено планиране и ще се развива поетапно през следващите години.

Предвижда се и изграждане на нов плувен басейн в близост до стадиона, както и развитие на допълнителни спортни обекти, които да допринесат за цялостното оформяне на района.