Още чакат доклада за училище "Космос", в което учел загиналият на Околчица Алекс Макулев

Новият образователен министър Сергей Игнатов все още очаква доклада за проверката на частното училище „Космос". Това стана ясно във вторник на брифинг на министъра.

Докладът по случая все още не е готов, обясни Игнатов. „Извърши се проверка от всичко, с което разполагаме като сили в МОН, има предписание и ще се вземе решение", добави той.

Проверката на частно училище „Космос" бе възложена от предния министър на образованието Красимир Вълчев. Повод стана случаят „Петрохан"- Околчица, при който бяха открити шест мъртви тела от предполагаемата секта на Ивайло Калушев. Един от мъртвите бе 15-годишният Александър Макулев, ученик в частното училище „Космос". Момчето почти изцяло е изпускало учебните занятия и е живеело с групата мъже в хижа „Петрохан". Според предварителните данни от проверката през миналата учебна година Александър Макулев е пропуснал 114 от 170 учебни дни. След оповестяването на тези предварителни данни се заговори дори за отнемане на лиценза на частното училище „Космос".

Изучаването на изкуствения интелект в училищата е мярка, която рано или късно трябва да се въведе в образователната система, каза още служебният министър на образованието Сергей Игнатов.

„Нашата амбиция е още от следващата учебна година да имаме учители, които са подготвени за работа с изкуствен интелект", заяви той.

Във вторник Игнатов проведе среща с шефовете на всички регионални образователни инспекторати, свързана с подготовката на предстоящите на 19 април парламентарни избори. По традиция гласуването се провежда в училищата.

Българското училище трябва да остане свободно от всякаква политическа агитация и да не се допуска партизанщина или други подобни прояви, подчерта служебният образователен министър.