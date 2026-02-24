Съдът в Търново връща на ВКС делото за побоя над русенския полицейски шеф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великотърновски окръжен съд връща на Върховен касационен съд делото за побоя над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

След като четирима наказателни съдии от Окръжен съд – Русе си направиха отвод, ВКС на 19 февруари определи делото да бъде разгледано от съда във Велико Търново.

В закрито заседание днес обаче съдебният състав във Велико Търново постанови връщане на казуса за ново разпределение в друг окръжен съд, като предлага това да бъде съдът в Окръжен съд – Разград, който се намира значително по-близо до Русе.

Съдебният акт бе публикуван във Facebook страницата на адвокат Методи Лалов, който е защитник на един от четиримата младежи, обвинени за нападението над полицейския директор и неговия съсед, извършено на 4 септември миналата година.

В мотивите си великотърновските магистрати посочват, че разстоянието между Русе и Велико Търново е 107 км. От общо 24 свидетели, които предстои да бъдат разпитани, 23 са от Русе. Според съда транспортните връзки между двата града не са достатъчно удобни, пътният участък е рисков и с чести катастрофи, а пътуването с личен автомобил би било икономически неизгодно. И четиримата подсъдими са жители на Русе.

По-близко разположен съд би създал условия за по-бързо и по-ефективно разглеждане на делото, се казва още в разпореждането за връщането му във ВКС.