ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от ле...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22353281 www.24chasa.bg

Съдът в Търново връща на ВКС делото за побоя над русенския полицейски шеф

4176
Старши комисар Николай Кожухаров

Великотърновски окръжен съд връща на Върховен касационен съд делото за побоя над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

След като четирима наказателни съдии от Окръжен съд – Русе си направиха отвод, ВКС на 19 февруари определи делото да бъде разгледано от съда във Велико Търново.

В закрито заседание днес обаче съдебният състав във Велико Търново постанови връщане на казуса за ново разпределение в друг окръжен съд, като предлага това да бъде съдът в Окръжен съд – Разград, който се намира значително по-близо до Русе.

Съдебният акт бе публикуван във Facebook страницата на адвокат Методи Лалов, който е защитник на един от четиримата младежи, обвинени за нападението над полицейския директор и неговия съсед, извършено на 4 септември миналата година.

В мотивите си великотърновските магистрати посочват, че разстоянието между Русе и Велико Търново е 107 км. От общо 24 свидетели, които предстои да бъдат разпитани, 23 са от Русе. Според съда транспортните връзки между двата града не са достатъчно удобни, пътният участък е рисков и с чести катастрофи, а пътуването с личен автомобил би било икономически неизгодно. И четиримата подсъдими са жители на Русе.

По-близко разположен съд би създал условия за по-бързо и по-ефективно разглеждане на делото, се казва още в разпореждането за връщането му във ВКС.

Старши комисар Николай Кожухаров

Делото "Кожухаров" отново заминава във ВКС. А след това накъде? След като всички съдии от ОС-Русе отказаха да го...

Публикувахте от Metodi Lalov в Вторник, 24 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви