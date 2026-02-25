Това ли е най-скъпата сграда в София? 10 000 евро на кв.м.

Новата кооперация на ул. "Оборище" на мястото на бившата Телефонна палата изстреля в Космоса цените около Докторската градина, твърдят брокери

Имотният пазар в София се развива бурно и за никого не е тайна, че почти всеки ден в столицата стартира или финишира строежът на нов жилищен или офис обект. Един от всички заслужава по-специално внимание, тъй като според експерти именно той е предизвикал истински бум на цените на новите имоти в и без това най-скъпата част на града – на ул. "Оборище" и в района около Докторската градина.

От края на м.г. сградата, която компанията "Амарат пропъртис" строи на мястото на бившата Телефонна палата на ул. "Оборище", при пресечката с ул. "Асен Златаров", вече има акт 16. Това съобщиха за "24 часа – 168 истории" от компанията Park Lane Developments, която отговаря за управлението на проекта.

"В края на 2025 г. сградата получи разрешение за ползване – поясняват от фирмата. - Към момента обектите са предадени на собствениците, които извършват довършителни работи в апартаментите и търговските пространства. През пролетта предстои финализиране на средата около сградата с допълнително озеленяване. Инвеститорът е благоустроил тротоара около сградата с нови плочи, които са в синхрон с цялостната визия на сградата."

Всички апартаменти и търговски обекти в новата кооперация са продадени, като по-голямата част от сделките са финализирани още през 2022 г., допълват от Park Lane Developments.

Инвеститор в сградата е компанията "Амарат пропъртис", която принадлежи на Делян Петков. Той има и още строителни проекти, а също и интереси в IT и "финтех" сектора, пише на сайта Oborishte26. Петков е работил в Българо-американския инвестиционен фонд, KPMG Barents Group, Europa Capital Management. Основател е на компаниите "Динамо Софтуер", ComMetric, ComEq.

"24 часа – 168 истории" попита на каква средна цена са продадени апартаментите, магазините и гаражите в сградата на "Оборище" 26, но от компанията мениджър отказаха да оповестят конкретни стойности.

"Цените на обектите в сградата са били определени в съответствие с пазарните нива към момента на продажбата за имоти от този клас и на тази локация – отговарят оттам. - Не можем да коментираме конкретни стойности, тъй като са търговска тайна и подлежат на клауза за конфиденциалност."

В различните етапи на строителството апартаментите в луксозната сграда са предлагани на три цени на кв.м., разказа брокер с богат опит в сделките в тази част на столицата. Още докато Телефонната палата е била на мястото си, което означава преди 2022 г., и бъдещата сграда все още е проект, офертата на инвеститора към купувачите "на зелено" е била за 5000 евро на кв.м. при плащане на 30% от стойността при подписването на договора.

Това разколебало доста хора с възможности, тъй като по същото време апартаменти с получен акт 16 в района на Докторската градина са се продавали за 4000-4500 евро на кв.м. Въпреки това няколко купувачи са се престрашили да платят исканите 30% преди първата копка. Вноската наистина звучи повече от солидно, след като от сайта на проекта става ясно, че апартаментите в сградата са с квадратура между 180 и 360 кв.м. Това означава, че още преди да се положат основите на бъдещата сграда, част от клиентите на "Амарат пропъртис"

са внесли по поне 300 000 евро, а за най-големите жилища – двойно повече.

Втората вълна продажби на "Оборище" 26 се случила след старта на строителството на цена вече от 8000 евро на кв.м. Този тест на невиждани до този момент нива също се оказва успешен и на тях също са сключени няколко договора. Според източника на "24 часа – 168 истории" впоследствие е имало предложение от страна на инвеститора към купили апартаменти за 5000 евро на кв.м. договорите им да бъдат развалени срещу обезщетение. Поне двама от първите купувачи отказали офертата, което довело до известно забавяне на строителството. В подкрепа на тази версия говори фактът, че при старта на градежа на кооперацията се появиха публикации, че строителството ще продължи около 2 г., но де факто сградата получи акт 16 след около 3,5 г.

Последните продажби в новия билдинг са били на цена от 10 000 евро на кв.м., като на тези нива също са сключени сделки, твърди източникът на "24 часа - 168 истории". А в социалните мрежи има дори коментари за финални продажби на цена от 12 000 евро на кв.м. Въпреки високите цени запознати разказват, че не всеки е можел да инвестира в сградата на "Оборище" 26 и че новодомците били внимателно подбирани.

Главоломното покачване на цените на "Амарат пропъртис" е насърчило други инвеститори в района също да поискат повече пари за жилищата в техните здания. В резултат на сходни цени са продадени както апартаменти в новите сгради на "Оборище" 69 срещу Испанската гимназия, така и в отскоро готовата кооперация на същата улица до офиса на една от известните банки.

Експерти смятат, че бъдещите сделки на улица "Оборище" и в района на Докторския паметник също ще се случват на цени, сходни като описаните.

Една от причината за изключителния ръст там е обстоятелството, че де факто в най-престижната част на София се строи рядко, което поставя инвеститорите в изгодна позиция. Според едни брокери в следващите 5 г. шансът изобщо да се появи нова жилищна кооперация в тази зона е много малък. Според други в обозримо бъдеще все пак е възможно да се появи такава на ъгъла на ул. "Асен Златаров" и бул. "Янко Сакъзов". Причината е, че стара къща на пресечката и едноетажна съседна постройка са придобити от нови собственици, които възнамеряват да вдигнат на мястото по-висока сграда.

Според медийни публикации през 2017 г. "Амарат пропъртис" купи от БТК терена на бившата Телефонна палата за близо 11 млн. лв. Запознати припомнят, че впоследствие новият собственик е имал и още един сериозен разход по преместването на подземната телекомуникационна инфраструктура.

През 2022 г. бе разрушена бившата Телефонна палата на ул. "Оборище".

Палатата бе съборена през 2022 г., когато започна и строителството на новата сграда. От сайта на "Амарат пропъртис" става ясно, че в зданието има общо 12 апартамента с квадратура между 180 и 360 кв.м. Три от тях са с по 2 спални, 5 – с по 3, а 2 жилища имат по 4 спални. Най-големите пък са с по 5. Всяка спалня разполага със собствена баня. В сградата има две подземни нива с общо 35 паркоместа (по повече от 2 на апартамент).

Проектант на обекта е студиото на арх. Николай Марио. Около старта през 2022 г. стана ясно, че според Националния институт за недвижимото културно наследство бившата Телефонна палата няма индивидуален статут на недвижима ценност, но е част от групова жилищна зона "Докторски паметник". Поради това външният вид на бъдещата сграда трябва да бъде одобрен от института. След като тя доби окончателния си облик, хора от района и не само коментират в социалните мрежи, че новият имот не съответства на архитектурния облик на зоната. Част от мненията са, че подобна сграда би стояла по-добре в някой от новоизграждащите се комплекси в София, отколкото сред кооперации, строени през ХХ век.

От Park Lane Developments отговарят, че въпреки модерната си стилистика проектът на "Амарат пропъртис" прави препратка към съборената Телефонна палата

и че тенденцията сгради с модерен дизайн да се строят сред обекти с историческо значение е позната и в други градове на Европа. "Сградата е реализирана по висок стандарт, с използване на естествени и устойчиви във времето материали и с особено внимание към детайла – пише в отговора до "24 часа – 168 истории". - Архитектурната концепция залага на съвременно, изчистено формообразуване, съобразено както с градоустройствените изисквания, – включително за заобляне на ъгъла на парцела – така и с функционалните изисквания за пълна светла височина на прозорците. Стилистиката е модерна, с деликатна препратка към предходната сграда на БТК, съществувала на същото място". Фирмата припомня, че през 2022 г. проектът е отличен с награда в категорията "Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси" на престижния архитектурен конкурс ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS.