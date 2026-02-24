Михаил Миков: Служебното правителство носи ясно политически характер, по-скоро е близко до ПП-ДБ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Служебното правителство носи ясно политически характер и е по-скоро кабинет, близък до „Продължаваме Промяната – Демократична България". Това заяви в предаването "Денят на живо" по Нова нюз бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.

"Кабинетът ще се опита максимално да съживи формациите, с които е асоцииран", предположи той.

„Можеше малко по-шарено да се формира. Взели са властта за малко - нека се порадват", каза още Миков.

Той отправи критика към създаването на поста вицепремиер по честните избори, който определи като „смешна длъжност".

"Честните избори са институционално задължение, а не повод за политически демонстрации", коментира още Миков.

„Безсрамието в нашето общество се превърна във форма на поведение", заяви той и изрази надежда предстоящият вот все пак да бъде честен.

"В момента липсва истинска политика води се битка за гласове, чрез които впоследствие да се консумира власт", каза той.

По отношение на министъра на вътрешните работи Емил Дечев Миков посочи, че той има право да избере професионално ръководство, с което да работи. Според него обаче два месеца са твърде кратък срок, за да се променят нагласите в системата.

Той предупреди, че заради разследването около „Петрохан" не бива автоматично да се поставят под съмнение всички назначения на министъра.

Той отправи критика и към практиката да се търси външна помощ при вътрешни проблеми.

„Обичаме, като не си вършим работата, да искаме помощ от чужбина. По-кротко с чужденците", заяви той о добави, че външна експертиза може да бъде полезна, но понякога се използва основно за успокояване на общественото мнение.

„Партията е разбита. Налице е перманентен срив - независимо дали е на власт или в опозиция", коментира Миков по отношение състоянието на БСП. Според него става дума за „организационно съсипване" на партията. Той изрази съмнение дали социалистите ще успеят да преминат 4-процентната бариера за влизане в парламента. По думите му президентът Румен Радев няма интерес да подпомага влизането на БСП в следващото Народно събрание.

Миков заяви още, че отношението към Русия трябва да бъде „като към освободител". Той прогнозира, че войната ще приключи до лятото, след което ще се наложи диалог както с руснаците, така и с украинците.