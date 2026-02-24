ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран: Готови сме да предприемем всички нужни стъпк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22353764 www.24chasa.bg

Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от левкемия

24 часа Пловдив онлайн

3888
УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив. Снимка: Архив

Спешно се набира кръв за малкия Никола Желев Бодуров от Пловдив, който е диагностициран с левкемия. Детето в момента се лекува в Детската онкохематология към УМБАЛ „Свети Георги".

Кръв може да бъде дарена в Кръвния център към болницата, като при даряването задължително трябва да се посочат трите имена на детето. След процедурата издадената бележка трябва да бъде занесена в Детската онкохематология на бул. „Васил Априлов". Ако дарител няма възможност да я предостави лично, може да се свърже на телефон 0899 946 802.

От семейството отправят апел към всички хора с кръвна група A+, които имат възможност да дарят тромбоцитна афереза - процедура, която е изключително важна за лечението на момчето. 

УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви