Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от левкемия

Спешно се набира кръв за малкия Никола Желев Бодуров от Пловдив, който е диагностициран с левкемия. Детето в момента се лекува в Детската онкохематология към УМБАЛ „Свети Георги".

Кръв може да бъде дарена в Кръвния център към болницата, като при даряването задължително трябва да се посочат трите имена на детето. След процедурата издадената бележка трябва да бъде занесена в Детската онкохематология на бул. „Васил Априлов". Ако дарител няма възможност да я предостави лично, може да се свърже на телефон 0899 946 802.

От семейството отправят апел към всички хора с кръвна група A+, които имат възможност да дарят тромбоцитна афереза - процедура, която е изключително важна за лечението на момчето.