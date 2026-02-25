Петрохан и завръщането на врачки и консултанти

Неслучайно измамниците като през 90-те се връщат сега - несигурни времена, в които всеки търси лесни отговори

Случаят "Петрохан" събуди 36-годишен дремещ вулкан - ударна вълна от конспиративни теории, които се засилват турболентно в социалните мрежи и подкопават и без това силно корозиралото доверие в държавата.

Обществото се раздели по немислим доскоро начин, изопачавайки факти и обстоятелства, за да нагоди всички възможни версии, оборващи официалната на разследването.

Една от тези с нарастващ брой фенове в социалните мрежи, сред които и приятелите на групата на Иво Калушев, е, че ДАНС, полицията и властта са се забъркали в зловещи планове и канали. И дори са замесени в смъртта на шестимата, за да се прикрият неудобни истини. Именно затова в Фактор, който допринася за бума на фалшиви "обучители" са пропуските в образователната ни система, където децата не се учат на т.нар. меки умения, а това все повече им пречи в живота. Липсата на обучение в критично мислене и неспособността да се пресяват фактите от необосновани твърдения в морето от информация, което залива хората, е удобна почва за манипулативни обещания и "лесни пари" за псевдообучители.

В допълнение е и ниското равнище на гражданска култура. Например малцина знаят, че регистърът на т.нар. центрове за продължаващо обучение, които могат да предлагат обучителни програми и курсове за възрастни, е публичен и може да бъде намерен на интернет страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Фирмите в него предлагат

тренинги, свързани с

утвърдения списък

на професиите, лицензирани са и могат да валидират придобиването на професионални знания, умения и компетентности.

Разбира се, този регистър не би могъл и не му е работа да покрива всички сфери, в които се предлагат обучения, но може поне да ни накара да се замислим каква е целта на всевъзможните тренинги, предлагани от "умни и красиви", след като тях никой нито ги лицензира, нито ги контролира.

"Винаги хората са били заблуждавани от харизматични хора с благоприятно излъчване и по-приемлива външност. Това е, така да се каже, естественото отклонение на човека към онова, което му се вижда по-убедително или по-красиво, но това е повърхностно и обозначава липсата на дълбочинно схващане на нещата в масовата култура, на която сме свидетели - обяснява Любо Канов. - Остава надеждата, че потребителят има способността да си вземе поука от тези евтини опити за по-популярна психология, на астрологични прогнози за живота и различни магьосници, които винаги са съществували в историята на човечеството и са увличали след себе наивни хора без критично мислене. И това, което аз бих посъветвал всички наши системи за образование, пък и разбира се, медиите, е да разберат, че когато не възпитават милиони хора на това така важно умение, те получават едно общество, което е изключително лесно за манипулиране."

Ако през 90-те врачките и гадателките от телевизионния екран сбъдваха мечти и лекуваха болести, днес същата роля изпълняват псевдо - гурутата и коучовете в социалните мрежи. Външният вид е различен – от кварталната гадателка до добре опакования "ментор" с лъскав уебсайт и скъп курс – но логиката е една и съща. В несигурни времена нуждата от сигурност, смисъл и бързи отговори ражда нови авторитети. Истинският въпрос не е защо ги има, а кога обществото още започне да различава знанието от внушението и подкрепата от манипулацията.

За да се ориентира и в трагедии като тази в хижа "Петрохан" и под Околчица.

мрежите настървено се изследват записите от

камерите край "Петрохан"

и в момента тече масов лов за всякакви "изобличаващи" детайли, които могат да пропукат официалната версия за самоубийство.

Други виждат шанс в смяната на правителството, за да излезе "истината" за разкритите от групата на Калушев "канали за дрога, оръжия, наркотици", в които са замесени хора от досегашната власт.

Междувременно тези групи неистово хейтят всички, които не споделят тази конспиративна теория. Резултатът от тази невиждана доскоро омраза е, че експертите старателно избягват да коментират случая не защото не могат, а защото не искат да се превърнат в гръмоотвод за кипящите негативни емоции. А както е известно, когато професионалистите правят крачка назад, във вакуума неизбежно настъпва царството на най-откачените конспиративни теории.

Друга група смята, че педофилският кръг е много малка част от задкулисието на властта, където не само у нас, а и в САЩ царстват изверги като Джефри Епстийн. Нещо повече, мнозина съзират признаци, че българският случай стига до тази трагична развръзка в резултат на разкритията за милиардера в Америка. Подтекстът е, че ние сме брънка от световната чистка сред управляващите елити.

Невероятно е, но се разпространяват дори версии за извънземна намеса, за дългата ръка на Кремъл, за отмъщение от наркокартели в Мексико, за изстрелвания на съзнанията през фонтанелите...

За да се успокои напрежението и да се докаже, че няма намеса в разследването, Окръжна прокуратура- София, се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол.

Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото "Петрохан" с цел "всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая".

Дали идеята ще се реализира, все още не е ясно. Но при всички случаи ще е важно да се анализира дълбоко обществената реакция по случая. В голяма степен я обясняват много социологически проучвания на големи агенции и центрове, които показват, че твърде голям процент от българите вярват във врачки, в конспиративни теории, склонни са да променят и донагласят фактите, съгласно своите представи за нещата.

В последните години се наблюдава едно

рязко връщане към 90-те

години на миналия век - най-смутните години на прехода, когато бяха много актуални всевъзможни врачки и екстрасенси. Вероятно част от цялата тази тенденция напоследък са и набиращите силна популярност коучове и ясновидци.

Помните ли коя е симпатичната водеща Нели от "Търси се" – нашумяло предаване по една от националните ни телевизии. А звездните колежки Ани Цолова и Ива Дойчинова? Ако се чудите защо вече не влизат в домовете ви през екрана, в социалните мрежи ще откриете новото им амплоа. Ани и Ива вече са обучители в сферата на публичното говорене и поведението пред камера, а курсовете им, рекламирани в интернет, дават система от знания на хора, които се нуждаят от съвети как да се държат пред голяма аудитория или когато ги поканят на интервю в телевизия. Печелят доверие, защото и двете споделят собствен опит и

знаят къде са "подводните камъни"

при публичните изяви.

Ако обаче продължите проучването си в интернет, ще се учудите колко и най-различни треньори, коучове и гурута съществуват, и то в различни сфери – от вътрешното осъзнаване и подреждането на живота, през постигането на перфектните отношения, та до това как да спечелите популярност, като качите правилното стори в социалните мрежи. Тук изгряват старите ни познайници като Нели Хаджийска, която вече е Нели Елея, както и Даниела Рупецова и Виктория Капитонова – участнички в нашумяло и не особено интелектуално тв предаване. Всяка от тях си е намерила ниша, в която да се представя за водещ експерт и да продава курсове на принципа: станал си известен от телевизията, познават те, защо да не ти вярват. Няма нужда да разбираш от това, което правиш, важно е да си активен и да печелиш, докато масово хората не са те забравили и докато на телевизора не е изгряла поредната нова звезда.

Казано общо - ако зад някои тренинги стоят с името си утвърдени и регистрирани обучителни центрове (например в сферата на програмирането и чуждите езици) или авторитетни специалисти, в голям брой от шумно рекламирани тренинги не става ясно с каква квалификация е въпросният обучител. Не можеш да разбереш има ли достатъчно знания и опит. Психолог ли е, за да дава съвети как да преодолееш стреса? Има ли диплома в сферата, в която се представя за треньор, дали предлаганите услуги наистина си струват? Профилите в интернет са препълнени с "курсове" как да се превърнеш в специалист по интернет маркетинг за 5 минути, да развиеш успешен бизнес за 10 минути, да спечелиш куп пари – за 15 минути и да си "купиш" вътрешна хармония за цял живот срещу доста солена такса.

Зад всяка една от тези обяви стои по някой незнаен герой, представящ се за гуру, а често – просто мошник, решил да припечели от лековерните. Обикновено се предлагат курсове за различни нива – напр. базово, стандартно, VIP или дори платинено, като цените са впечатляващи – има по 100 евро, но има и по 8000 евро. Зависи от това кой колко е склонен да плати, докато си седи на дивана и се самозаблуждава, че най-накрая е намерил правилния път в живота си.

Настъплението на гурута в интернет доста напомня на някои събития от началото на прехода у нас. Тогава

на мода са разговорите на различни контактьори с

извънземното Кики

за които предприемчиви тарикати също вземат пари. Кики отговаря на всякакви въпроси, дава прогнози и съвети, а всичко, което казва, е "истина свише".

Прочути в началото на 90-те години на миналия век са и психотерапевтичните сеанси по телевизията на Анатолий Кашпировски, чрез които се постига масова хипноза. След повече от 15 години, в които той шества не само по нашата, но и по полската и съветската телевизии, като демонстрира успокоение, обезболяване от разстояние и оздравителни процедури, руската прокуратура го привлича като обвиняем в незаконна дейност и мошеничество. Иначе човекът е доктор на медицинските науки и даже е бил депутат в Руската дума...

И докато тези примери са свързани предимно с психология или с постигане на душевно равновесие, друг феномен от миналото е плод не само на човешката глупост, но и но желанието за бърза печалба. По-възрастните си спомнят възхода на т.нар. финансови пирамиди, които по-късно Володя Стоянов увековечава в песен, в чийто текст са събрани

"пирамиди, фараони и ...балъци за милиони"

а припевът завършва с "куче влачи рейс, диря няма, хей". Сега може да ни звучи и смешно, но през 90-те години финансовите пирамиди, изградени върху обещанието за бързи и лесни печалби, дадоха шанс на ловки мошеници да измъкнат от хората милиарди левове.

Типичен пример за класическа финансова пирамида са прословутите "Пловдивски игри на щастието", нашумели през втората половина на 90-те. Схемата "стъпва" на растяща геометрична прогресия. Условието е следното: всеки играч изпраща на организаторите пощенски запис от 30 лева и убеждава петима свои приятели (или роднини) също да изпратят пощенски записи от по 30 лева и т.н. Роенето на "членската маса" е светкавично: 1, 5, 25, 125, 625, 3125, 15 625, 78 125, 390 625...А набъбването на сумите за разпределение и преразпределение е умопомрачително: на девето ниво (с 390 625 участници)

става дума за 11 719 000 млн. лева

Разбира се, тази сума не отива при играчите, които инвестират пари, за да усвоят печалбата си, а при „фараона", който плаща само на първите, а след това прибира остатъка от сумата и бяга с нея. Или ако пак се върнем на спомената песен „Човекът взе парите, каза: "Чакай малко", хвана самолета, дръжте му петите"... Краят на илюзиите настъпва с пукването на пролетта на 1995 г. Финансовите пирамиди започват да се сриват една след друга, а фараоните им – да се спасяват кой както може. Остават само имената "Ист Уест Интернешънъл Холдинг Груп", "Лайф Чойс Интернешънъл", "Югоагент", "Албабул". На стотици хора и досега им горчи в устата, когато се спомене името на Иво Недялков от "Ист Уест Интернешънъл", успял да присвои над 30 млн. долара, както и на Майкъл Капустин, свързан с пирамидата "Лайф Чойс Интернешънъл" и също измамил немалко хора.

Подобна е историята с т.нар. "Град на мечтите" в местността "Камбаните" в София, който известният тогава строител Соломон Анжел рекламира широко, набирайки инвеститори в строежа.

Хората така и не виждат обещаните им жилища

а парите потъват в нечии джобове. Десетина години по-късно Анжел е осъден за измама в особено големи размери за над 5 млн. неденоминирани български лева. Според т. нар. компетентни органи, жертвите на пирамидите през 90-те са най-малко 170 000 души, а парите, които те с лека ръка подариха на "фараоните" и техните задкулисни кукловоди, са... над 11 милиарда тогавашни лева. Или около 700 милиона долара.

Между сегашния бум на тренинги, обещаващи лесни знания и незабавен успех в която и да е сфера, и тогавашния бум на обещания за високи дивиденти и собственост разликата е в скоростта и мащаба на присвояването на парите на хората. По-интересен обаче е въпросът какви са предпоставките за появата и нарастването на броя на псевдообучителите?Психолозите са единодушни, че когато обществото е в периоди на преход и несигурност, все по-често си задаваме въпросите кой съм, накъде отивам, какво има смисъл. Тогава се появяват и хора, които често меркантилно, се възползват от тази несигурност и "предлагат" лесни рецепти и отговори. Стремежът, особено при по-младите, успехът и благосъстоянието да се постигнат тук и сега, често им играят лоша шега.

Към това можем да добавим и социално-

икономическата тревожност

която според политолога Димитър Ганев от изследователския център "Тренд", през последните три години непрекъснато расте.

"Загубата на ориентация в едно бързо променливо общество, в което традиционните устои са разклатени и напълно изчезнали, води до трескаво търсене на посоката, инструкциите или структурата, в която човек да намира отговорите на въпросите, които вълнуват. А те са: кой съм, за какво съм тук, накъде вървя, какво ме чака, на какво да разчитам, какъв е смисълът - обяснява пред "24 часа-168 истории" психологът Любо Канов. - Въпреки това не всичко трябва да се обяснява с икономическите реалности. В историята ни е имало много по-тежки и бедни години, например след войните, но това не е водило до подобни явления.

Тази хаотична ситуация е менталното състояние на

обществото

и особено неговите по-млади членове, но не само, разбира се." Макар че българинът се слави като нихилист и да поставя всичко под съмнение е една от характерните му национални черти, наскоро изследване на "Тренд", поръчано от "24 часа" показа, че това може и да не е цялата истина. Според проучването над 2 млн. от българите са посещавали гледачка или ясновидка (38%), а 14% – астролог. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) са по-редки, но наличието им показва, че немалко хора са склонни да се доверяват на алтернативни форми на предсказания. Защо тогава да не вярват, че за седмица или две могат да променят коренно живота си.Фактор, който допринася за бума на фалшиви "обучители" са пропуските в образователната ни система, където децата не се учат на т.нар. меки умения, а това все повече им пречи в живота. Липсата на обучение в критично мислене и неспособността да се пресяват фактите от необосновани твърдения в морето от информация, което залива хората, е удобна почва за манипулативни обещания и "лесни пари" за псевдообучители.

В допълнение е и ниското равнище на гражданска култура. Например малцина знаят, че регистърът на т.нар. центрове за продължаващо обучение, които могат да предлагат обучителни програми и курсове за възрастни, е публичен и може да бъде намерен на интернет страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Фирмите в него предлагат тренинги, свързани с

утвърдения списък

на професиите, лицензирани са и могат да валидират придобиването на професионални знания, умения и компетентности.

Разбира се, този регистър не би могъл и не му е работа да покрива всички сфери, в които се предлагат обучения, но може поне да ни накара да се замислим каква е целта на всевъзможните тренинги, предлагани от "умни и красиви", след като тях никой нито ги лицензира, нито ги контролира.

"Винаги хората са били заблуждавани от харизматични хора с благоприятно излъчване и по-приемлива външност. Това е, така да се каже, естественото отклонение на човека към онова, което му се вижда по-убедително или по-красиво, но това е повърхностно и обозначава липсата на дълбочинно схващане на нещата в масовата култура, на която сме свидетели - обяснява Любо Канов. - Остава надеждата, че потребителят има способността да си вземе поука от тези евтини опити за по-популярна психология, на астрологични прогнози за живота и различни магьосници, които винаги са съществували в историята на човечеството и са увличали след себе наивни хора без критично мислене. И това, което аз бих посъветвал всички наши системи за образование, пък и разбира се, медиите, е да разберат, че когато не възпитават милиони хора на това така важно умение, те получават едно общество, което е изключително лесно за манипулиране."

Ако през 90-те врачките и гадателките от телевизионния екран сбъдваха мечти и лекуваха болести, днес същата роля изпълняват псевдо - гурутата и коучовете в социалните мрежи. Външният вид е различен – от кварталната гадателка до добре опакования "ментор" с лъскав уебсайт и скъп курс – но логиката е една и съща. В несигурни времена нуждата от сигурност, смисъл и бързи отговори ражда нови авторитети. Истинският въпрос не е защо ги има, а кога обществото още започне да различава знанието от внушението и подкрепата от манипулацията.