"Обичам те" и "До живот да лежиш" се чу след 10-годишната присъда на шофьора, убил 3-ма до Пловдив

В началото на заседанието подсъдимият Джуней Дюлгеров изказа съболезнования на близките на загиналото семейство, те го обвиниха, че не ги е потърсил след катастрофата

Полюсни реакции огласиха съдебната зала след произнасянето на 10-годишната присъда на шофьора на тир Джуней Дюлгеров. Той причини по непредпазливост смъртта на майка, баща и дъщеря при катастрофа на околовръстното шосе на Пловдив.

В съда дойдоха близки от двете страни, за да наблюдават процеса, а след финала и от двата рода не сдържаха емоциите си.

Обичам те, промълви жена от обкръжението на подсъдимия. Веднага след нея обаче се чуха и другите гласове.

Копеле, до живот трябва да лежиш, срам и позор, извика близък на загиналото семейство. Таня Пушкова-Даскалова СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Фаталният инцидент стана в последните часове на 24 ноември 2025-а. Мария и Тодор Пушкови били с двете си дъщери на семейно събиране в близкото до Пловдив село Първенец. Тръгнали да се прибират към дома си в район "Тракия".

Зад волана била 43-годишната майка, която шофирала с около 30 км/ч

Изведнъж тир навлязъл в насрещното и буквално размазал автомобила им, после го влачил 80 метра.

Шофьорката, съпругът й, на 41 г., и по-голямото дете - 14-годишната Теодора, загинали на място. Михаела, на 7 г., била тежко ранена - с 5 средни телесни повреди, две от които животозастрашаващи.

След кървавия инцидент пловдивчани се надигнаха на протести с искане околовръстното да бъде разширено и да бъдат премахнати мантинелите, които не позволяват кола да излезе извън пътя. Според протестиращите, ако ги нямаше, семейство Пушкови биха имали възможността да избегнат фаталния удар. За няколкото месеца, в които приключи разследването, Михаела е успяла да се възстанови физически.

"Ходи на училище, но е изключително наранена психически", обясни Христина Чолакова, майката на загиналата Мария, преди съдебното заседание. Тя заедно с още близки на семейството се събраха пред съдебната палата, за да поискат максималната по закон присъда от 20 г. затвор. Те определиха Джуней Дюлгеров като

рецидивист на пътя - за 5 г. натрупал 10 наказателни постановления и 30 фиша

Още когато съдът му вземаше мярка за неотклонение, стана ясно, че Мария Пушкова била точно негова противоположност като водач - с две глоби за 20 г.

"На практика трагедията е била неизбежна", коментира адвокатът на близките Илия Тодоров.

"Искам да кажа, че признавам вината си и съжалявам за това, което се случи. Изказвам сърдечни съболезнования на близките на семейството. Не съм искал това да стане, съжалявам много", каза в началото на съдебното заседание 24-годишният Джуней, който е от маданското село Леска.

Роднините на загиналите обаче не се трогнаха. По думите им никой не ги е потърсил до този момент, за да изкаже съболезнования или да се извини за случилото се.

Прокурор Владимир Вълев настоя съдебният състав да определи наказанието при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, след което да се редуцира с 1/3 заради признатата вина. Това беше останало на мястото на катастрофата часове след нея. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Той изтъкна, че младежът сам се е обадил на телефон 112,

за да съобщи за инцидента. Поиска и съдът да отнеме книжката на Дюлгеров за срок с 5 г. по-дълъг от този на лишаването от свобода.

"Причините за катастрофата и настъпилите тежки последици са основно две - навлизането в насрещната лента за движение и сериозно превишената скорост, която е била 90 км/ч при позволени 60", посочи адвокат Тодоров. Според него с разпит на свидетели много лесно би се установило и психическото състояние на пострадалата Михаела, което обаче не би било необходимо.

"Не мисля, че има някой в залата, който не може да си представи какво е за 7-годишно момиченце да загуби майка си, сестра си и баща си в един ден", заяви той.

Защитникът на близките и колежката му Галина Дойчева категорично поискаха 20-годишна присъда. Илия Тодоров настоя хората да се поставят не само в обувките на подсъдимия и да казват, че на всеки може да се случи да катастрофира, но и на мястото на семейство Пушкови.

"Той е карал тира с 30 км/ч над ограничението, а Мария - с 30 под него. Не е имала никакво време за реакция", каза адвокатът. Защитникът не се съгласи с прокурора, че има баланс между смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

"Важното за нас е наказанието да отговаря на тежестта на това, което се е случило", каза сестрата на загиналия Тодор Таня Пушкова-Даскалова.

Адвокатът на Дюлгеров Васил Василев поздрави прокурора за бързо приключилото разследване.

"Безспорно е, че резултатът е много тежък, че животът на близките е тръгнал в обратна посока и никой не може да ги разбере. Както и че никой не може да върне тези хора. Безспорно е обаче и че днес става въпрос за живота на един млад човек", каза защитникът.

Той предполага, че заради силните емоции близките на семейство Пушкови са загубили чувството си за справедливост, и посочи, че голяма присъда на Джуней не би спомогнала за намаляване на броя на катастрофите. Адвокат Василев поиска наказание, близко до минимума по закон.

Таня Пушкова-Даскалова настоя пред магистратите, щом се взимат предвид добрите характеристични данни на подсъдимия, да се обърне внимание и на тези на пострадалите - младо семейство с две деца, което имало бизнес, давало заплати и плащало данъци.

"Тези данни обаче не са им дали никакъв шанс, не са им помогнали.

Никой не ги е питал добри хора ли са били",

каза тя. След прочитането на присъдата жената каза, че в случая има трима загинали и ако присъдата се раздели, Джуней Дюлгеров ще лежи около 3 г. за всяка от жертвите.

"Дете на 14 г. загива на пътя и този човек получава малко над 3 г. за това", потресена е тя.

Майката на Мария пък определи присъдата като "подигравка с паметта" на любимите хора. Близките обвиниха прокурора, че е действал като адвокат на подсъдимия и бяха категорични, че ще обжалват.

Обвинителят също не беше доволен от размера на наказанието.

"Според мен справедливият размер трябваше да е поне 12 г.", заяви Владимир Вълев.

Присъдата не е окончателна и всяка от страните има право да я оспори в 15-дневен срок.