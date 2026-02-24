ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран: Готови сме да предприемем всички нужни стъпк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22353939 www.24chasa.bg

От президентството искат допълване на документите за указа срещу Мирослав Рашков

5100
Мирослав Рашков СНИМКА: МВР

До Министерския съвет е изпратено писмо с искане да бъдат допълнени документите, въз основа на които се предлага издаването на указ за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това съобщават от президентството за bTV.

До тази ситуация се стигна, след като служебният кабинет, по предложение на вътрешния министър Емил Дечев, поиска от президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на Рашков.

Рашков заема поста главен секретар на МВР от август миналата година, а преди това няколко месеца е изпълняващ длъжността главен секретар.

„В тази си роля има различни пропуски", отчита служебния МВР министър Емил Дечев, по чието  искане кабинетът отправи предложението за освобождаването на Рашков.

Основната причина - лошата организация на силите на реда в Пазарджик по време на предсрочния местен вот миналата година.

По думите му се налагало граждани да се отзовават на сигналите за купуване на гласове, вместо униформените.

Вторият аргумент - ненавременна реакция по време на протестите от 26.10. 2025 г. И третият - разследването по случая „Петрохан". Според Дечев отсъствието на главния секретар от медийното пространство е довело до редица спекулации с фактите.

„Следващ аргумент – установих че главният секретар, който е на най-високата професионална длъжност в МВР, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение на пътищата. И едва днес, след като разпоредих проверка за всички ръководители и след традиционния теч на информация - всичките 5 бяха платени до 30 минути-час", посочи служебният вътрешен министър.

Мирослав Рашков СНИМКА: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви