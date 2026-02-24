14 месеца условна присъда за мъж, помогнал на 36 мигранти да влязат у нас

На 23 февруари 2026 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Монтана одобри споразумение между Районна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия М. Л. К., с което му е наложено наказание от 1 години и 2 месеца „лишаване от свобода", отложени с тригодишен изпитателен срок, за противозаконно подпомагане на чужди граждани да преминат в страната в нарушение на закона.

Пред Районен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана споразумение за прекратяване на наказателното производство по делото.

Според документите по делото на 11 септември 2024 г., около 09:30 ч., в землището на гр. Монтана, движейки се по републикански път Е-79, с посока на движение от гр. Враца към гр. Видин, на около 50 метра преди отбивката за гр. Лом, М. Л. К. противозаконно подпомагал чужди граждани да преминат в страната в нарушение на закона – 36 чужди граждани (27 граждани на Сирия и 9 граждани на Египет), като 5 от лицата са малолетни, а 6 непълнолетни, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил, собственост на юридическо лице. Деянието е извършено по начин опасен за живота на лицата, които са превозвани в товарния отсек на автомобила.

Пред съда М. Л. К. – с основно образование, неосъждан, безработен, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал постигнатото с Районна прокуратура – Монтана споразумението и поиска същото да бъде одобрено от съда.

След като се запозна със съдържанието на споразумението и събраните по досъдебното производство доказателства състав на Районен съд – Монтана одобри споразумението между Районна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия М. Л. К., по силата на което се признава за виновен и му налага наказание 1 година и 2 месеца „лишаване от свобода", изпълнението на което отлага с изпитателен срок от 3 години.

Определението на Районен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.