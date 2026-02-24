Терзиев: Украйна днес е под физически обстрел, но нека не се заблуждаваме - и ние сме под атака

„Украйна днес е под физически обстрел. България не е. Нашите домове не са разрушени. Нашите деца ходят спокойно на училище. Но нека не се заблуждаваме – и ние сме под атака". Това каза кметът на София Васил Терзиев по време на среща-поклон по повод четири години от началото на пълномащабната война в Украйна.

„Историята на София ни е научила, че свободата никога не е подарък. Тя винаги е избор – и усилие", заяви кметът на София.

Събитието се проведе на 24 февруари на площада до църквата „Света София" и беше организирано от Форум за демократично действие и Посолство на Украйна в България.

В изказването си Терзиев подчерта, че четирите години война не са „просто конфликт", а период, в който милиони украинци са загубили домовете си, цели градове са били разрушени, а цивилната и енергийната инфраструктура – целенасочено атакувана.

По думите му атаката срещу България и други европейски държави се води чрез дезинформация, подкопаване на доверието в институциите и целенасочено насаждане на разделение в обществото.

"Война се води не само с танкове, а и с дезинформация, страх и разделение. Когато се внушава, че всички са еднакво виновни, когато демокрацията се представя като хаос, а авторитаризмът – като стабилност, това също е атака", посочи кметът.

Терзиев акцентира, че подкрепата за Украйна не е абстрактен геополитически жест, а въпрос на принципна позиция – признаване на разликата между агресор и жертва и отстояване на разбирането, че силата не създава право.

„Украйна защитава територията си. Ние трябва да защитим институциите си. Те се борят с оръжие. Ние се борим с отговорност, информираност и активна гражданска позиция", каза още той.

Кметът припомни, че София е приела хиляди украински граждани, принудени да напуснат домовете си заради войната, и подчерта, че солидарността е израз на цивилизационния избор на България да бъде част от обединена Европа и общност, основана на върховенството на правото, свободата на словото и защитата на човешките права.

„Четири години по-късно не отбелязваме просто годишнина. Задаваме си въпроса какви общества искаме да бъдем – безучастни или отстояващи принципите си, дори когато това не е удобно", заяви Терзиев.