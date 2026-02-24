ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завършиха огледите по потъналия кораб край Маслен нос, не са открити телата на моряците

3148
Маслен нос

Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия риболовен кораб BH 811 край Маслен нос, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа. Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

Маслен нос

