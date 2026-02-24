Не натиск, а неделно кафе (по Дечев) с разследващ “Петрохан” – отпор срещу министъра в МВР и парламента

Искал бързо да навлезе в случая, а не да влияе на работата на колегите си

По два сигнала прокуратурата образува проверка за действията му

Прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев на втория ден, след като той оглави МВР и обяви курс към освобождаване на главния секретар и заместника му.

Причината са два сигнала. Единият е от депутатите на “Има такъв народ”, а вторият е от двама висши ръководители в МВР. Всички твърдят, че Дечев е оказвал натиск върху разследващите по случая “Петрохан”.

Проверката е възложена на ГДБОП, които са подчинени на Емил Дечев. За това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

“Вместо да търси обективната истина за случая “Петрохан - Околчица”, за нападенията срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата,

прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен

като вътрешен министър. Това е атака на една система, която усеща, че си отива”, коментира Емил Дечев пред БНР във вторник. Той отрича да е оказвал натиск над разследващите. Уточни, че само наблюдаващите прокурори могат да отвеждат полицаите, които работят по случая.

За натиск над разследващите по случая “Петрохан” се заговори още в събота, когато информацията без източник се появи в сайтове, а в неделя от “Има такъв народ” обявиха, че ще сигнализират прокуратурата.

Дечев призна, че се е срещал с полицай от разследващия екип в ресторант в неделя, за да може като министър бързо да се запознае със случая. Отрича да е оказвал натиск.

Разговорът минал спокойно, пили кафе и после се разделили

В интервюто си министър Дечев атакува и и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, който според него е нелегитимен. “Той влезе в ролята на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма “Туйн Пийкс”. Започна да ни въвежда веднага в предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан, което спомогна за филмирането на много хора.

Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши

Връщане назад няма”, каза Дечев, който е съдия в наказателното отделение на Софийския градски съд.

Офанзивата от парламента и прокуратурата срещу Дечев дойде в деня, в който той обяви, че е предложил главния секретар на МВР Мирослав Рашков за освобождаване, и обяви за издирване заместника му Явор Серафимов, който не му вдигал телефона. По-късно се оказа, че той е в болница със скъсан менискус.

“Нека да е ясно на всички с нежни менискуси и крехки нерви - операцията е неизбежна”,

каза по този повод Емил Дечев.

“Последният главен секретар, който тези хора излъчиха, е Живко Коцев. Знаете как приключи той - с пудели и с пачки”, каза депутатът от ГЕРБ Тома Биков по повод смяната на върха в МВР.

“Чух мотивите на вътрешния министър Емил Дечев - някои от тях буквално са смешни”, коментира бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов. Явор Серафимов беше негов заместник като директор на ГДБОП.

От ПП-ДБ обаче защитиха действията на Дечев и го призоваха да смени и всички шефове на областни дирекции.

Един от мотивите на Дечев за смяна на професионалното ръководство е мълчанието на Явор Серафимов и Мирослав Рашков за “Петрохан”. За Серафимов каза още, че е бил началник на сектора за пране на пари. В Икономическа полиция дълги години е работил и Мирослав Рашков.

“ За 11 години като наказателен съдия съм гледал само едно дело за пране на пари и прочетох оправдателна присъда заради липса на доказателства. Питах и други колеги, положението при тях е същото”, обяви служебният министър. Той няма да предлага титулярен главен секретар, защото правителството е служебно и има кратък живот. На мястото на Явор Серафимов като зам.главен секретар той ще назначи полицейския аташе в Сърбия Георги Кандев.

Във вторник вътрешният министър обяви и екипа си

- негови заместници ще са бившият директор на МВР в Бургас и доскорошен зам.-кмет на Айтос Калоян Калоянов, Калоян Милтенов, който 2 години бе начело на СДВР, а след това бе и зам.директор на Националната полиция, и Иван Анчев, който е бил полицейски аташе във Вашингтон, а преди това е работил в националната полиция и ГДБОП.

Дечев бе категоричен, че ще сменя и областни директори на МВР, след като направи анализ на рисковите секции в страната и се съобрази с решението на Конституционния съд, който касира частично последните парламентарни избори. “Ще направим всичко възможно там да работят хора, които не биха допуснали второ решение за касиране на изборите заради манипулации, купуване на гласове и контролиран вот”, загатна Дечев.

