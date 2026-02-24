Даниел Панов: Ние сме единни. Хората очакват от нас работа, не оправдания (Обзор)

Президентът Илияна Йотова: Необходима е финансова автономия на местната власт

47% от българите имат доверие в местната власт. Най-доволни от работата на общината са хората в малките градове и селата. 45% от хората там я оценяват като добра или “много добра”. Това показва проучване на “Тренд”, което бе представено на общото събрание на сдружението на общините във вторник.

“Кметовете са тези, които не могат да отложат снега, аварията, грижата за хората. Общините упражняваме принципите на демокрацията на терен. Единството на всички общини ни позволява повече. В дни на разпадащи се мнозинства е още по-ценно, че тук продължаваме да спазваме посоката на единството. Обществото очаква работа, а не оправдания”, каза шефът на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Даниел Панов. И благодари на президента Илияна Йотова за подкрепата за местното самоуправление и ангажираността ѝ към регионалното развитие.

А Йотова бе категорична, че без кметовете “връзката между държавата и нейните граждани е невъзможна”.

Вие сте едновременно министри на всичко по места

– хората търсят от вас отговорност и решения независимо от характера на проблемите, каза президентът пред кметовете. И добави, че местната власт често поема тежестта при кризи, породени от политическа нестабилност и институционална ерозия на национално ниво.

“Хората питат кмета защо не могат да си платят сметките и защо цените растат. Бог високо, цар далеко - кметът е до тях”, каза още Йотова и настоя за спешни социални мерки.

Президентът изброи предизвикателства пред общините - демографския срив, задълбочаващите се регионални дисбаланси, социалните неравенства, изоставането в стратегическата инфраструктура. Друг проблем е управлението на ВиК сектора и загубите на 60% от питейната вода. Постави акцент върху

необходимостта от финансова автономия на общините,

от по-голяма самостоятелност при планирането и изпълнението на политики.

Йотова очаква служебното правителство да проведе незабавен диалог с НСОРБ заради липсата на редовен бюджет. “Два месеца може да изглеждат кратък срок, но в динамично време като днешното те могат да блокират ключови дейности”, предупреди тя.

Още в сряда пък ще бъде внесен удължителният бюджет, който ще важи не до 31 март, а до приемането на редовен, обеща пред кметовете финансовият министър Георги Клисурски.

Общините трябва да поемат по-активна роля в управлението на отпадъците и водите, да насърчават конкуренцията в сектора и да прилагат на местно ниво принципа “замърсителят плаща”, каза служебният министър на околната среда и водите Юлиан Попов.

Да се изградят логистични центрове, които да осигурят изкупуване на местната продукция и които да създадат къси вериги за доставки, а оттам и по-ниски цени на хранителните продукти. Това да стане с помощта на общините и финансиране от държавата, препоръча пък председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.