Обзавеждат с нови мебели наскоро ремонтираното НУ "Климент Охридски" в Пловдив

С ново оборудване ще се сдобие наскоро обновеното начално училище в пловдивския район "Южен" "Климент Охридски". Това става ясно от обявена обществена поръчка за доставка и монтаж на нови мебели за училището.

Обновеното училище ще разполага със 144 ученически чина и също толкова стола. Предвидени са още нови дъски, шкафчета, закачалки, гардероби за дрехи, етажерки за книги, както и читателска маса за шестима ученици.

Прогнозната стойност на поръчката е 55 509 евро без ДДС, а документи за участие в конкурса се подават до 25 март.

През лятото беше извършено цялостно обновяване на основната сграда на НУ „Климент Охридски", като паралелно с това започна и строителството на нов корпус към училището. В началото на септември ремонтните дейности приключиха и учениците се завърнаха в напълно обновените си класни стаи.

В рамките на ремонта бяха подменени дограмата и покривите, настилките, таваните и инсталациите. Монтираха и съвременна климатична система.

Новият корпус, който се изгражда в двора на училището, ще даде възможност учебното заведение да премине на едносменен режим. Срокът за завършването му е до края на май т.г.