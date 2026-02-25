ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близки на изгоряла жена обвиняват мъжа й, че я е запалил

5504
Сестрата Даниела Василева Кадър: Нова тв

Близки на жена, загинала в пожар в Първомай, обвиняват мъжа й, че я е подпалил. В момента той бил в с. Каменово, Бургаско. Близките на жертвата обвиняват мъжа й и в домашно насилие от две години. Те твърдят, че жената е подала и една жалба срещу него, но после е оттеглила. Според официалната версия пожарът е причинен от наливане на бензин в печка на твърдо гориво. По време на огнената стихия жената е била в банята. 

Две пълни години бой, тормоз, разказа Даниела Василева, сестра на жертвата по Нова тв. Пожарът е станал на 19 февруари. Ради Василев, баща на починалата жена,  също смята, че дъщеря му е била запалена от съпруга си.  

Бащата Ради Василев Кадър: Нова тв
