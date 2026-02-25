Прокурорската колегия на ВСС избира нов ръководител на СРП, кандидатът е един

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избира ръководител на най-голямата прокуратурата у нас - Софийската районна.

Кандидатът е един - настоящият изпълняващ функциите Марин Малчев. Той е прокурор от по-високо ниво в държавното обвинение - от Софийската окръжна прокуратура, информира NOVA.

Това е втора процедура за избор, след като първата се провали. Софийската районна прокуратура е без титулярен ръководител от началото на 2024 г., когато тогавашният районен прокурор Невена Зартова подаде оставка.

Тя напусна шефското място след разразилия се скандал за група за влияние в съдебната система, начело на която е бил убития Мартин Божанов-Нотариуса.

Светлана Митова от Върховната касационна прокуратура застана временно начело на СРП, а през юли 2025 г. тя беше сменена от Малчев. На 19 ноември 2025 г., по негова молба, Прокурорската колегия на ВСС го освободи от административната длъжност и го назначи за редови обвинител в ОП-София.

Кой е Марин Малчев

Марин Малчев има дългогодишна кариера в съдебната система като прокурор. Той започва професионалния си път като следовател, а по-късно преминава в прокуратурата. Работил е в Софийска районна прокуратура, където е придобил значителен опит в разследването и процесуалното ръководство.

По-късно заема ръководни позиции в Софийска градска прокуратура, включително като заместник-градски прокурор. През годините Малчев е работил по множество знакови дела, свързани с икономически престъпления, корупция и организирана престъпност. Бил е сред кандидатите за главен прокурор.