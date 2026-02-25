ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокурор Десислава Петрова: Три сигнала има срещу служебния вътрешния министър

1032
Прокурор Десислава Петрова

Служебната власт трябва да свърши онова, за което е призвана - честни избори. 

Това каза зам. градският прокурор на София Десислава Петрова по БНТ.

В момента се вкарваме в спирала от проблеми, а работата на служебната власт е да се съсредоточи в изборите, допълни тя по повод избора на нов главен прокурор.

Под натиск сме, допълни тя.

Прокурор Петрова цитира и монография на Борис Велчев след опита му за главен прокурор.

Борис Велчев казва, че неуспехите на прокуратурата в борбата с корупцията не се дължат на нежеланието на прокурорите да се борят с нея, а се дължат на лошото законодателство, посочи тя.

Не съм била свидетел на разговори за които говореше колегата Владимир Николов. Не мога да ги потвърдя, посочи Петрова.

Проверката срещу служебния вътрешния министър Емил Дечев е една, а сигналите срещу него са  три. Винаги, когато прокуратурата е сигнализирана е длъжна да образува проверка, каза прокурор Петрова.

Имаме три сигнала, не може да не ги проверим, каза още тя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Прокурор Десислава Петрова

