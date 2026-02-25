ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавните психиатрии са в готовност за протести

Д-р Иван Добринов Кадър: Нова тв

Работещи в държавните психиатрични болници са в готовност за протести заради постоянни проверки.

"Нашите заведения са лечебни, а в същото време в тях съдът настанява пациенти с опасно поведение", каза д-р Иван Добринов от болницата в Раднево. В същото време всякакви институции ни обвиняват, че изтезаваме болните, добави той.  От думите му стана ясно, че последното посещение на представители на Комитета по изтезанията било преди седмица и те препоръчали да се закрие Четвърто мъжко отделение в болницата в Раднево, където се настанявали пациенти с много тежки форми на шизофрения и умствена изостаналост.    

